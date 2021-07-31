يلعب بتنظيم معقد للغاية .. مدرب البرازيل في أول تعليق بعد الفوز على منتخب مصر

الشارقة - اميمة ياسر - قال المدير الفني لمنتخب البرازيل «أندريه جاردين» بعد التأهل لنصف نهائي منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020: لعبنا أمام فريق يمتلك عديد من المزايا وطريقة لعب معقدة، متابعاً: اللعب أمام كوت ديفوار والسعودية بظروف مختلفة جعلنا نحصل على بعض من الخبرة الإيجابية، حيث تعرفنا على الطريقة التي يهاجم بها المنافس، وأسلوبه في اللعب، ونختار استراتيجية الدفاع المثلى".

وأضاف «أندريه جاردين»: مباراة المنتخب المصري كانت صعبة للغاية وقوية، خاصة وانه يمتلك مزايا كثيرة، ويلعب بتنظيم معقد للغاية، وحقق نتائج هامة، لقد كان الفريق صاحب الدفاع الأقل استقبالًا للأهداف في البطولة، وكنا نعلم أنها مباراة تحتاج إلى الصبر، وعقلية قوية".

وتابع : "كان يجب أن نقتل كل فرصة تسنح لنا، وكنا نعلم أننا ما كنا لنحصل على الكثير من الفرص خلال المباراة، وربما الخطيئة الوحيدة لنا خلال المباراة أننا لم نسجل الهدف الثاني، وهذا كنا سيمنحنا سلام نفسي، فهذه المباريات دائمًا تكون مغلقة وتلعب على التفاصيل".

وفاز المنتخب البرازيلي على مصر بهدف نظيف في ربع نهائي منافسات كرة القدم، ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة.