فريدة عثمان : من المحزن أننى لم أتمكن من تقديم أفضل أداء ممكن خلال سباقات هذا العام

الشارقة - اميمة ياسر - قالت السباحة المصرية فريدة عثمان بعد وداع أولمبياد طوكيو 2020، في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم السبت: "أنا فخورة ويشرفنى إنى مثلت مصر للمرة الثالثة فى الألعاب الأولمبية والوقوف بين عظماء العالم، حلم كل رياضى أنه يكون قادر على التأهل لهذا الحدث الذى يدور حول العمل الجاد والمثابرة والأداء وتلاقى الناس".

وأضافت: "دفعتنى الألعاب الأولمبية فى السنوات القليلة الماضية إلى تحسين أدائى والوصول إلى أعلى المستويات في بلدى مصر من 2011 وحتى الأن".

وأكملت: "فخورة بكل البطولات اللى حققتها لبلدى مصر: ميدالية ذهبية عالم ناشئين، ميداليتين برونز عالم كبار، 11 ميدالية دورات أفريقية، 3 ميداليات ذهبية بحر أبيض، جائزة الأنوك أحسن رياضية فى أفريقيا فى جميع الألعاب، وجائزة الأمير محمد بن راشد للإبداع الرياضي 2017".

وتابعت: "بالنسبة لى، من المحزن أننى لم أتمكن من تقديم أفضل أداء ممكن خلال سباقات هذا العام، لكن بصفتى رياضية أنا قادرة على أن أجعل هذه العقبة فرصة للنمو والتعلم والتقدم، لا يتم تعريف الرياضى بأداء واحد. إنما الإنضباط والتضحيات والعمل الجاد الذى يبذل هو الذى يحدد كلا من شخصيتهم وحياتهم المهنية".

وواصلت: "أود أن أشكر مدربى وفريقى وعائلتى وأصدقائى والجهات الراعية، شكراً لمعظم المشجعين الذين دعمونى وساعدونى في الوصول إلى هذة المستويات وكانوا هناك خلال فترات الصعود والهبوط".

وأتمت فريدة عثمان قائلة: "أمل أن أتمكن من الإستمرار فى تمثيل السباحة المصرية ودفعها إلى الأمام والإستمرار فى أن أكون أقوى وأسرع وأفضل. أتوجه بالشكر لكل رياضى فى الألعاب الأولمبية - إنه أصعب شيء يمكن لأى رياضى الوصول له".