شكرا لقرائتكم خبر عن هدف أفشة فى فيتا كلوب ينافس لاعب تشيفز على الأفضل بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت صفحة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" هدف محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي فى مرمى فيتا كلوب بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا الأخيرة، والتي توج بها فريقه وهابي ماشياني لاعب كايزر تشيفز في مرمى بترو أتلتيكو الأنجولي.

وسبق واستعرض الحساب الرسمي لـ دوري أبطال أفريقيا على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" أجمل الأهداف التي تم تسجيلها في الموسم المنقضي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لعام 2021.

وكان النادي الأهلي قد حقق لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، إثر تغلبه في المباراة النهائية، على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بمدينة الدار البيضاء المغربية، يوم السبت الماضي.

وتواجد ضمن قائمة الأهداف الأجمل في الموسم، هدفين لمحمد مجدي أفشة نجم الأهلي وهدف لزميله طاهر محمد طاهر.

وجاءت أجمل الأهداف كالتالي..

- هدف كيرميت إيراموس لاعب ماميلودي صن داونز في مرمى الهلال السوداني.

- هدف لويس ميكوسيون لاعب سيمبا التنزاني في مرمى الأهلي.

- هدف أمير سعيود لاعب شباب بلوزداد الجزائري في مرمى ماميلودي صن داونز.

- هدف أيوب الكعبي لاعب الوداد المغربي في مرمى حوريا الغيني.

- هدف هابي ماشياني لاعب كايزر تشيفز في مرمى بترو أتلتيكو الأنجولي.

- هدف محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي في مرمى فيتا كلوب الكونغولي.

- هدف كلاتوس شاما لاعب سيمبا التنزاني في مرمى فيتا كلوب الكونغولي.

- هدف بابي ساخو لاعب تونجيث السنغالي في مرمى الزمالك.

- هدف طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي في مرمى ماميلودي صن داونز.

- هدف محمد علي بن رمضان لاعب الترجي التونسي في مرمى شباب بلوزداد الجزائري.

- هدف محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي في مرمى كايزر تشيفز.