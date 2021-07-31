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شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور الأهلى يتفاعل مع كأس أفريقيا العاشرة فى شوارع القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وثقت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى، رحلة انتقال بطولة كأس دوري أبطال افريقيا، التى حصل عليها الأهلي مؤخرًا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة فى تاريخه إلى فرع زايد، اليوم، لاحتفال أعضاء النادي بها والتقاط الصور التذكارية، خاصة أن جائحة كورونا لم تسمح بالحضور الجماهيرى فى أى مناسبة لمشاركة الأهلي احتفالاته بهذه الكأس.
ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلى، مجموعة صور من رحلة انتقال الكأس، والتي ظهر فيها المواطنين في الشوارع وهم يلتقطون الصور التذكارية اثناء سير البطولة أعلى سيارة مكشوفة في شوارع القاهرة.
وبعد أسبوع سيتم نقل «الكأس» إلى فرع مدينة نصر لمدة أسبوع أيضًا ولذات الغرض، حتى يتمكن الأعضاء الراغبون فى الاحتفال بها ومعها بصور تذكارية. وبعدها تعود الكأس إلى مقر الجزيرة لإتاحة الفرصة للأعضاء المترددين على المقر للاحتفال بهذه البطولة التي أسعدت كل الأهلاوية.
وتوج الأهلى بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.
سجل ثلاثية الأهلى كل من: محمد شريف، حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق في الدقيقة 52، ومحمد مجدي أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو في شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها في الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 74 من زمن المباراة.
ونجح الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى فى قيادة النادى الأهلي للفوز باللقب الأفريقي للموسم الثانى على التوالي والعاشرة في تاريخه، لتكون البطولة الخامسة للجنوب أفريقي مع النادى الأهلى في أقل من موسم.
موسيماني يعادل رقم التونسي فوزي البنزرتي كأكثر المدربين تتويجا بالبطولات القارية على صعيد الأندية داخل القارة الإفريقية، وحقق موسميانى 5 ألقاب أفريقية حتى الآن وهى: دوري أبطال أفريقيا 2016 مع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، وكأس السوبر الأفريقى 2017 مع ماميلودي صن داونز، وكذلك دوري أبطال أفريقيا 2020 مع الأهلي، وكأس السوبر الأفريقى 2021 مع الأهلي، ودوري الابطال الافريقى 2021.