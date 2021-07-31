شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور الأهلى يتفاعل مع كأس أفريقيا العاشرة فى شوارع القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وثقت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى، رحلة انتقال بطولة كأس دوري أبطال افريقيا، التى حصل عليها الأهلي مؤخرًا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة فى تاريخه إلى فرع زايد، اليوم، لاحتفال أعضاء النادي بها والتقاط الصور التذكارية، خاصة أن جائحة كورونا لم تسمح بالحضور الجماهيرى فى أى مناسبة لمشاركة الأهلي احتفالاته بهذه الكأس.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلى، مجموعة صور من رحلة انتقال الكأس، والتي ظهر فيها المواطنين في الشوارع وهم يلتقطون الصور التذكارية اثناء سير البطولة أعلى سيارة مكشوفة في شوارع القاهرة.

وبعد أسبوع سيتم نقل «الكأس» إلى فرع مدينة نصر لمدة أسبوع أيضًا ولذات الغرض، حتى يتمكن الأعضاء الراغبون فى الاحتفال بها ومعها بصور تذكارية. وبعدها تعود الكأس إلى مقر الجزيرة لإتاحة الفرصة للأعضاء المترددين على المقر للاحتفال بهذه البطولة التي أسعدت كل الأهلاوية.