شكرا لقرائتكم خبر عن إخفاقات متتالية.. ماذا قدمت السباحة المصرية في طوكيو بعد وداع الأولمبياد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت السباحة المصرية مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، دون تحقيق أي ميدالية سواء في منافسات الرجال أو السيدات، حيث ضمت بعثة السباحة المصرية كل من: فريدة عثمان، علي خلف الله، مروان القماش، ويوسف رمضان.

وتعد السباحة عاشر الألعاب التي أنهت مصر منافساتها في الأولمبياد من أصل 24 لعبة، بعد إنهاء مشاركة كل من: القوس والسهم - الملاكمة - الريشة الطائرة - الجودو - التجديف - السباحة - الشراع - التايكوندو - التنس – الترايثلون.

وجاءت نتائج السباحين المصريين في طوكيو كالتالي:

1ـ مروان القماش:

المركز ١٤ في سباق ٤٠٠ متر حرة بزمن ٣:٤٦:٩٤ دقيقة

المركز ١٦ في سباق ٨٠٠ متر حرة بزمن ٧:٥٢:٧٦ دقيقة

الانسحاب من السباق الأخير 1500 متر بسبب آلام في الركبة

2ـ يوسف رمضان:

المركز ١٦ في سباق ١٠٠ متر فراشة في نصف النهائي بزمن ٥٢:٢٧ ثانية في نصف النهائي

المركز ١٤ في التصفيات بزمن ٥١:٦٧ ثانية

3ـ فريدة عثمان:

المركز ٢٠ في سباق ١٠٠ متر فراشة بزمن ٥٨:٦٩ ثانية

المركز ٢٤ لفريدة عثمان في سباق ٥٠ متر حرة بزمن ٢٥:١٣ ثانية

المركز ٣٣ في سباق ١٠٠ متر حرة بزمن ٥٥:٧٤ ثانية

4ـ علي خلف الله:

المركز ٢٤ في سباق ٥٠ متر حرة بزمن ٢٢:٢٢ ثانية

المركز ٣٠ في سباق ١٠٠ متر حرة بزمن ٤٩:٣١ ثانية