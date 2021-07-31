شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي يحذر لاعبي سموحة من وكلاء اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الكرة بنادى سموحه تدريباته اليومية على ملعب النادى واستمرار علاج الأخطاء التى وقع فيها لاعبو فريقه فى المباريات الماضية ببطولة الدوري العام أمام الإسماعيلي والأهلى، استعدادا لاستئناف بطولة الدورى العام، ويخوض الفريق تدريباته على فترة واحدة خلال الأيام القادمة بناءً على قرار المدير الفنى.

ويسعى المدير الفنى لسموحة لعلاج أخطاء لاعبيه والتى كلفت الفريق فقدان 6 نقاط مهمة فى صراع على المربع الذهبى هذا الموسم، وأيضا لاستكمال مسيرة بطولة الكأس حتى النهاية خصوصا بعد ظهور اللاعبين بحالة فنية وبدنية رائعة خلال فترة توقف النشاط الكروى فى الفترة الماضية.

ووضع أحمد سامى عينه على عدد من لاعبى الدورى تمهيدا للتعاقد معهم فى موسم الانتقالات الصيفية القادمة لدعم الفريق فى الموسم الجديد، خاصة بعد العروض القوية التى قدمها الفريق هذا الموسم، رغم النقص الكبير فى صفوف اللاعبين وعدم توافر البديل المناسب طوال الموسم وغياب حسام حسن هداف الفريق المعار للدورى الليبى.

كما طالب مدرب سموحة من لاعبيه بعدم الانشغال بعروض وكلاء اللاعبين والتركيز فقط على استعادة قوة الفريق مرة آخرى ووضعه فى المكان المناسب بجدول المسابقة.

وعقد أحمد سامى عدة جلسات مع لاعبيه خلال الفترة الماضية لشرح الاستراتيجية التى سيخوض بها المباريات المتبقية فى الدوري خصوصا وأنه لن يقبل بتراجع نتائج الفريق خلال الفترة القادمة، فى ظل الدعم الكبير الذى يلقاه اللاعبين من فرج عامر رئيس النادى.