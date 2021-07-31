شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد موقف السداسي الأولمبي من مباراة دجلة بعد العودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم الجهاز الفني للأهلي موقف السداسي الأولمبي محمد الشناوي وأكرم توفيق وطاهر محمد وصلاح محسن وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام، من المشاركة في مباراة الفريق القادمة ضد وادي دجلة يوم الأربعاء المقبل، بعد عودتهم رفقة المنتخب الأولمبي من اليابان.

ويتحدد موقف الساداسي الأولمبي من دخول قائمة مباراة دجلة بعد مشاركتهم في التدريبات الجماعية لفريقهم ومعرفة حالتهم البدنية، بحيث يتم ضمهم إذا ما كانت حالتهم الفنية تسمح بذلك أو يتم منحهم راحة سلبية قصيرة وإعفائهم من دخول قائمة مباراة دجلة، والانتظام في التدريبات الجماعية بعد استئناف التدريبات عقب مواجهة الأربعاء.

ورفض الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني إجراء تعديل في برنامج مباراته ضد وادي دجلة والمقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري، رغم إعلان اتحاد الكرة إقامة موعد المباراة، عقب قراره بتأجيل الدوري بسبب مشاركة المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو، قبل أن يعود ويحدد موعد المباريات المتبقية من عمر الدور بعد خروج الفراعنة من الأولمبياد.

ويحصل لاعبو الأهلي على راحة 3 أيام منذ مباراتهم ضد أسوان من الأسبوع الـ17 من عمر الدوري، تنتهي غدا الأحد على أن يعود اللاعبين لاستئناف التدريبات الجماعية بدءا من الاثنين المقبل استعدادا لمواجهة دجلة، حيث استغل اللاعبين الإجازة في الاستجمام والسفر إلى المدن الساحلية للاستمتاع بالأجازة القصيرة قبل استكمال المنافسات.

ويتدرب الأهلي يومي الاثنين والثلاثاء قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراته ضد دجلة، وهي المباراة التي يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق الفوز من أجل حكم قبضته على صدارة الدوري والتساوي في عدد النقاط مع الزمالك، ولكن سيتفوق بفارق المواجهات المباشرة وعدد الأهداف سويا.