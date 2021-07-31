شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة ينهي تعاقده مع فوافى وأوتشو قبل نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو نادي المقاصة إنهاء تعاقدهما مع الثنائي الأجنبي المدغشقري باولن فوافي والأوغندي خالد أوتشو والسماح لهما بالرحيل عن النادي الفيومي قبل نهاية الموسم الحالي.

ووافق مسئولو المقاصة على سفر الثنائي فوافي وأوتشو إلى بلادهما بعد انتهاء تعاقدهما مع النادي الفيومي بنهاية الموسم الحالي، وعدم وجود رغبة لدى إدارة النادي الفيومي في تجديد عقدهما.

وجاءت رغبة الجهاز الفني للمقاصة في الموافقة على رحيل الثنائي وعدم بقائهما لحين انتهاء الموسم الحالي، لعدم الحاجة لجهودهما لاسيما بعدما ضمن الفريق الفيومي بقائه في الموسم المقبل بالدوري المصري.

واستقر المدغشقري باولن فوافي جناح المقاصة على الرحيل عن صفوف الفريق الفيومي بنهاية الموسم الحالي، بعد انتهاء عقده مع النادي الفيومي بنهاية الموسم الحالي.

واستقر مسئولو نادي المقاصة على عدم تجديد عقد فوافي لسببين الأول هو القيمة المالية المرتفعة لعقد اللاعب المدغشقري والثانى هو تقدم اللاعب في العمر، وتراجع مستواه البدني بشكل كبير.

كما يرغب فوافي في خوض تجربة جديدة خارج نادي المقاصة في الموسم المقبل سواء داخل مصر و خارجها، حيث قضى اللاعب عدة مواسم في صفوف الفريق الفيومي منذ الانتقال إليه قادما من شباب بلوزداد الجزائري.

واستقر الجهاز الفني للمقاصة، بقيادة محمد عبد الجليل، على مواجهة الجونة يوم 29 يوليو الجاري، ضمن سلسلة التجارب الودية التي يخوضها الفريق الفيومي، استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز في أغسطس المقبل، والتى يستهلها أبناء الفيوم بمواجهة سيراميكا يوم 8 أغسطس المقبل.