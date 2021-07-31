شكرا لقرائتكم خبر عن المجد السكندري يحتفل بعيد ميلاد كارتيرون على هامش ودية الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مسئولو نادي المجد السكندري على الاحتفال بعيد ميلاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل انطلاق المواجهة الودية التي تجمع الفريقين اليوم السبت.

وقام إسلام الصياد رئيس نادي المجد بإحضار "تورتة" من أجل الاحتفال بعيد ميلاد المدير الفني للزمالك، بالإضافة إلى تسليمه درع النادي السكندري.



مسئولو المجد السكندري يحتفلون بكارتيرون

وانتهى الشوط الأول من المباراة الودية التي تجمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمجد السكندري، بتقدم الأبيض بهدفين دون مقابل سجلهما أسامة فيصل وسيف جعفر.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : أحمد نادر السيد

خط الدفاع : أحمد عيد ، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد زكي

خط الوسط : سيد نيمار، بيسو، حمدي علاء، يوسف أسامة وسيف جعفر.

خط الهجوم : أسامة فيصل.

وشهد شوط المباراة الأول سيطرة كاملة من شباب الزمالك على مجريات الأمور، حيث أضاعوا العديد من الفرص المؤكدة خلال الشوط الأول من المباراة الودية المقامة على ملعب فندق إقامة الفريق ببرج العرب، ضمن تحضيرات الفريق لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

من ناحية أخرى قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، تأجيل مباراة الزمالك وأسوان فى قبل نهائى كأس مصر التى كان مقررا لها يوم 9 أغسطس المقبل، وذلك ضمن التعديلات الجديدة التى طرأت على جدول الدورى العام، بعد تأهل منتخب مصر الأولمبى لدور الـ8 بأولمبياد طوكيو.

وجاءت مواعيد السبع مباريات المتبقية للزمالك كالتالى..

-الجولة الـ28 .. الزمالك ضد غزل المحلة يوم 7 أغسطس على ستاد الإسكندرية في السابعة مساءً .

-الجولة الـ29.. الاتحاد السكندري ضد الزمالك يوم 10 أغسطس على ستاد الإسكندرية في التاسعة مساءً.

-الجولة الـ30.. الإسماعيلي ضد الزمالك يوم 14 أغسطس على ستاد الإسماعيلية في السابعة مساءً.

-الجولة الـ31.. الزمالك ضد وادي دجلة يوم 17 أغسطس على ستاد القاهرة في التاسعة مساءً.

-الجولة الـ32.. سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك يوم 20 أغسطس على ستاد السويس الجديد في التاسعة مساءً.

-الجولة الـ33.. الزمالك ضد الإنتاج الحربي أحد يومي 23 أو 24 أغسطس على ستاد القاهرة.

-الجولة الـ34.. البنك الأهلي ضد الزمالك أحد يومي 26 أو 27 أغسطس على ستاد بتروسبورت.

وحدد اتحاد الكرة في جدول الدوري الذى أعلنه اليوم مباريات الأسبوع الـ34 لتقام يومي 26 و27 أغسطس المقبل.