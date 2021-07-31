شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر بعد وداع الأولمبياد: خسرنا مباراة لكننا فزنا بأكثر من ذلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق طاهر محمد طاهر، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأولمبي، على خروج الفراعنة من أولمبياد طوكيو 2020 بعد الخسارة من منتخب البرازيل بهدف نظيف في الدور ربع النهائي، وكتب طاهر عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، "تأثرت بالنتيجة، ولكن أود أن أشكر زملائي فى الفريق على العمل الشاق الذى قاموا به يوميًا، بالنسبة لباقي فريق العمل، أشكركم على ثقتكم بنا والتزامكم تجاه الفريق".

وأضاف طاهر، "خسرنا مباراة اليوم لكننا فزنا بأكثر من ذلك بكثير.. شكرا للجماهير على الشغف والدعم الذى لا يتأخر! بالتأكيد لم نكن لنفعل ذلك بدونكم".

وتابع نجم الأهلى، "عملنا بجد لسنوات عديدة وحظينا بشرف تمثيل مصر في أربع مباريات أولمبية، إلى زملائي ابقوا رأسكم مرفوعاً واحلموا بأحلام كبيرة! كانت هذه مجرد بداية لفصل جديد ناجح، شكرا طوكيو.



طاهر محمد طاهر

وتغادر بعثة منتخب مصر الأولمبى لكرة القدم طوكيو فى الثانية ظهر غد الأحد بتوقيت اليابان، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، للعودة إلى مصر بعد الخروج من دور الـ8 لأولمبياد طوكيو 2020، عقب الخسارة أمام البرازيل بهدف دون رد.

وتعود بعثة المنتخب الأولمبى على متن طائرة عادية غدًا على أن تتواجد بعثة المنتخب فى مطار فرانكفورت "ترانزيت"، على أن تصل البعثة للقاهرة صباح الأثنين المقبل.

وانتهت مباراة مصر والبرازيل فى دور الـ8 بأولمبياد طوكيو، بخسارة الفراعنة بهدف نظيف سجله ماتيوس كونها فى الدقيقة 36 من عمر المباراة، ليودع منتخب مصر الأولمبياد.