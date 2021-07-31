شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض تغيير برنامجه بعد إعلان موعد مباراة دجلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رفض الجهاز الفني للأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، إجراء تعديل فى برنامج مباراته ضد وادى دجلة والمقرر إقامتها الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدورى، رغم إعلان اتحاد الكرة موعد المباراة، عقب قراره بتأجيل الدوري بسبب مشاركة المنتخب الأولمبي فى أولمبياد طوكيو، قبل أن يعود ويحدد موعد المباريات المتبقية من عمر الدور بعد خروج الفراعنة من الأولمبياد.
ويحصل لاعبو الأهلي على راحة 3 أيام منذ مباراتهم ضد أسوان من الأسبوع الـ17 من عمر الدوري، تنتهي غدا الأحد على أن يعود اللاعبون لاستئناف التدريبات الجماعية بدءا من الاثنين المقبل استعدادا لمواجهة دجلة، حيث استغل اللاعبون الإجازة فى الاستجمام والسفر إلى المدن الساحلية للاستمتاع بالإجازة القصيرة قبل استكمال المنافسات.
ويتدرب الأهلي يومي الاثنين والثلاثاء قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراته ضد دجلة، والتى يسعى خلالها المارد الأحمر لتحقيق الفوز لإحكام قبضته على صدارة الدوري والتساوي فى عدد النقاط مع الزمالك ولكن سيتفوق بفارق المواجهات المباشرة وعدد الأهداف سويا.
وقررت إدارة النادي الأهلى نقل كأس دوري أبطال أفريقيا التى حصل عليها الأهلي مؤخرًا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة فى تاريخه إلى فرع زايد، اليوم، لاحتفال أعضاء النادى بها والتقاط الصور التذكارية، خاصة أن جائحة كورونا لم تسمح بالحضور الجماهيرى فى أى مناسبة لمشاركة الأهلي احتفالاته بهذه الكأس.
وبعد أسبوع سيتم نقل «الكأس» إلى فرع مدينة نصر لمدة أسبوع أيضًا ولذات الغرض، حتى يتمكن الأعضاء الراغبون فى الاحتفال بها ومعها بصور تذكارية. وبعدها تعود الكأس إلى مقر الجزيرة لإتاحة الفرصة للأعضاء المترددين على المقر للاحتفال بهذه البطولة التى أسعدت كل الأهلاوية.
وتوج الأهلى بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.