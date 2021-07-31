شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض تغيير برنامجه بعد إعلان موعد مباراة دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض الجهاز الفني للأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، إجراء تعديل فى برنامج مباراته ضد وادى دجلة والمقرر إقامتها الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدورى، رغم إعلان اتحاد الكرة موعد المباراة، عقب قراره بتأجيل الدوري بسبب مشاركة المنتخب الأولمبي فى أولمبياد طوكيو، قبل أن يعود ويحدد موعد المباريات المتبقية من عمر الدور بعد خروج الفراعنة من الأولمبياد.

ويحصل لاعبو الأهلي على راحة 3 أيام منذ مباراتهم ضد أسوان من الأسبوع الـ17 من عمر الدوري، تنتهي غدا الأحد على أن يعود اللاعبون لاستئناف التدريبات الجماعية بدءا من الاثنين المقبل استعدادا لمواجهة دجلة، حيث استغل اللاعبون الإجازة فى الاستجمام والسفر إلى المدن الساحلية للاستمتاع بالإجازة القصيرة قبل استكمال المنافسات.

ويتدرب الأهلي يومي الاثنين والثلاثاء قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراته ضد دجلة، والتى يسعى خلالها المارد الأحمر لتحقيق الفوز لإحكام قبضته على صدارة الدوري والتساوي فى عدد النقاط مع الزمالك ولكن سيتفوق بفارق المواجهات المباشرة وعدد الأهداف سويا.

وقررت إدارة النادي الأهلى نقل كأس دوري أبطال أفريقيا التى حصل عليها الأهلي مؤخرًا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة فى تاريخه إلى فرع زايد، اليوم، لاحتفال أعضاء النادى بها والتقاط الصور التذكارية، خاصة أن جائحة كورونا لم تسمح بالحضور الجماهيرى فى أى مناسبة لمشاركة الأهلي احتفالاته بهذه الكأس.

وبعد أسبوع سيتم نقل «الكأس» إلى فرع مدينة نصر لمدة أسبوع أيضًا ولذات الغرض، حتى يتمكن الأعضاء الراغبون فى الاحتفال بها ومعها بصور تذكارية. وبعدها تعود الكأس إلى مقر الجزيرة لإتاحة الفرصة للأعضاء المترددين على المقر للاحتفال بهذه البطولة التى أسعدت كل الأهلاوية.