شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة عثمان بعد وداع الأولمبياد: فخورة بتمثيل مصر وحزينة لعدم تقديم أداء أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت السباحة المصرية فريدة عثمان على خروجها من دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وكتبت فريدة عبر حسابها على فيس بوك، "أنا فخورة ويشرفنى أنى مثلت مصر للمرة الثالثة فى الألعاب الأولمبية، والوقوف بين عظماء العالم، حلم كل رياضى أنه يكون قادرا على التأهل لهذا الحدث الذى يدور حول العمل الجاد والمثابرة والأداء وتلاقى الناس".

وأضافت فريدة، "دفعتنى الألعاب الأولمبية فى السنوات القليلة الماضية لتحسين أدائى والوصول إلى أعلى المستويات فى بلدى مصر منذ 2011 حتى الآن، وفخورة بكل البطولات التى حققتها لبلدى..

- ميدالية ذهبية عالم ناشئين.

-ميداليتين برونز عالم كبار.

- ١١ ميدالية دورات أفريقية.

- ٣ ميداليات ذهبية بحر أبيض.

- جائزة الأنوك أحسن رياضية فى أفريقيا فى جميع الألعاب.

- جائزة الأمير محمد بن راشد للإبداع الرياضي ٢٠١٧.

وتابعت، "بالنسبة لى، من المحزن أننى لم أتمكن من تقديم أفضل أداء ممكن خلال سباقات هذا العام، لكن بصفتى رياضية أنا قادرة على أن أجعل هذه العقبة فرصة للنمو والتعلم والتقدم.

أملت السباحة المصرية إلى أنه لا يتم تعريف الرياضى بأداء واحد، إنما الانضباط والتضحيات والعمل الجاد الذى يبذل هو الذى يحدد كلا من شخصيتهم وحياتهم المهنية.

واختتمت فريدة عثمان موجهة الشكر لعائلتها في السباحة قائلة، "أود أن أشكر مدربى وفريقى وعائلتى وأصدقائى والجهات الراعية (هايد بارك، اليانز، ارينا والإتحاد المصرى واللجنة الأولمبية وفريق إدارة أعمالى تايم اوت سبورت)، شكراً لمعظم المشجعين الذين دعمونى وساعدونى في الوصول إلى هذة المستويات وكانوا هناك خلال فترات الصعود والهبوط. أمل أن أتمكن من الإستمرار فى تمثيل السباحة المصرية ودفعها إلى الأمام والاستمرار فى أن أكون أقوى وأسرع وأفضل، وأتوجه بالشكر لكل رياضى فى الألعاب الأولمبية - إنه أصعب شيء يمكن لأى رياضى الوصول له.