الامارات | الهولندي أدفوكات مدربا جديدا للعراق.. والتوقيع تم في مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن الهولندي أدفوكات مدربا جديدا للعراق.. والتوقيع تم في مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعلنت الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم العراقي عن التعاقد مع المدرب الهولندي ادفوكات مدربا للمنتخب العراقي ليقوده خلال المرحلة النهائية في تصفيات كأس العالم 2022. وذكرت الهيئة في بيان صحافي أن التوقيع تم في مقر السفارة العراقية بالعاصمة الإسبانية مدريد بحضور السفير العراقي الدكتور عادل مصطفى كامل، ووزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال ومسؤولي الكرة العراقية. ويأتي التعاقد مع ادفوكات خلفا للمدرب السلوفيني المستقيل كاتانيتش.

ويبلغ المدرب ادفوكات من العمر 74 سنة وسبق له تدريب منتخب هولندا في ثلاث فترات زمنية مختلفة وهي في العام 1992-1994 ً ومن ثم في 2002-2004 ولاحقا في العام 2017 كما ودرب منتخب الامارات في 2005 وكوريا الجنوبية في 2006، ثم درب روسيا وصربيا لكنه عمل مدربا مع العديد من الاندية الاوروبية وابرزها ايندهوفن وفينورد الهولنديين ورينجرز الاسكتلندي وزينيت الروسي. ويتطلع اسود الرافدين الى نيل احدى بطاقتي الصعود في مجموعة صعبة تضمه الى جانب كل من منتخبات الامارات وكوريا الجنوبية وايران وسوريا ولبنان.

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