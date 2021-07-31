الامارات | حصاد الأولمبياد.. المسابقات "المختلطة" تتوّج بولندا وفرنسا والصين تعزز صدارة الذهب

شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الأولمبياد.. المسابقات "المختلطة" تتوّج بولندا وفرنسا والصين تعزز صدارة الذهب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت اليوم الثامن من أولمبياد طوكيو توهجا صينيا كالمعتاد، حيث رفعت صدارتها في جدول الميداليات إلى 46 ميدالية، بينها 21 ذهبية، بينما استمرت اليابان في الوصافة وأميركا ثالثة، في المقابل ظهرت اليوم المسابقات المختلطة للرجال والسيدات، وكان الابرز فيها تتويج فريق بولندا في التتابع 4X400 متر بألعاب القوى، كما ظهر المنتخب الفرنسي قويا وأطاح باليابان في "مختلط الجودو".

جدول الميداليات

ذهبية فضية برونزية المجموع

الصين 21 13 12 46

اليابان 17 5 8 30

الولايات المتحدة 16 17 13 46

اللجنة الأولمبية الروسية 11 15 11 37

استراليا 10 3 14 27

بريطانيا 8 9 11 28

كوريا الجنوبية 5 4 7 16

فرنسا 4 9 6 19

هولندا 4 7 5 16

نيوزيلندا 4 3 3 10

المانيا 3 4 10 17

كندا 3 4 5 12

سويسرا 3 3 4 10

الجمهورية التشيكية 3 3 1 7

كرواتيا 3 1 2 6

ايطاليا 2 8 14 24

تايبي الصينية 2 2 3 7

المجر 2 2 2 6

سلوفينيا 2 1 1 4

كوسوفو 2 0 0 2

البرازيل 1 3 4 8

جورجيا 1 3 1 5

رومانيا 1 3 0 4

اسبانيا 1 2 2 5

جنوب افريقيا 1 2 0 3

هونغ كونغ 1 2 0 3

النمسا 1 1 3 5

صربيا 1 1 2 4

جامايكا 1 1 1 3

السويد 1 1 0 2

النروج 1 1 0 2

بولندا 1 1 0 2

تونس 1 1 0 2

سلوفاكيا 1 1 0 2

تركيا 1 0 2 3

استونيا 1 0 1 2

اوزباكستان 1 0 1 2

ايرلندا 1 0 1 2

فيجي 1 0 1 2

اثيوبيا 1 0 0 1

الاكوادور 1 0 0 1

الفيليبين 1 0 0 1

اليونان 1 0 0 1

ايران 1 0 0 1

برمودا 1 0 0 1

بيلاروس 1 0 0 1

تايلاندا 1 0 0 1

قطر 1 0 0 1

لاتفيا 1 0 0 1

كولومبيا 0 2 1 3

جمهورية الدومينيكان 0 2 0 2

فنزويلا 0 2 0 2

اندونيسيا 0 1 2 3

مونغوليا 0 1 2 3

الدنمارك 0 1 1 2

اوغندا 0 1 1 2

بلجيكا 0 1 1 2

سان مارينو 0 1 1 2

كوبا 0 1 1 2

الاردن 0 1 0 1

الهند 0 1 0 1

بلغاريا 0 1 0 1

تركمنستان 0 1 0 1

مقدونيا 0 1 0 1

اوكرانيا 0 0 5 5

كازاخستان 0 0 3 3

اسرائيل 0 0 2 2

المكسيك 0 0 2 2

مصر 0 0 2 2

اذربيجان 0 0 1 1

الارجنتين 0 0 1 1

البرتغال 0 0 1 1

الكويت 0 0 1 1

ساحل العاج 0 0 1 1

فنلندا 0 0 1 1

ماليزيا 0 0 1 1

نتائج اليوم الثامن

* رجال

- سباحة

100 م فراشة

ذهبية: الأميركي كايليب دريسل

فضية: المجري كريستوف ميلاك

برونزية: السويسري نوي بونتي

- جمباز

ترامبولين

ذهبية: البيلاورسي إيفان ليتفينوفيتش

فضية: الصيني دونغ دونغ

برونزية: النيوزيلندي ديلان شميدت

- شراع

أر أس: أكس

ذهبية: الهولندي كيران بادلو

فضية: الفرنسي توما غويار

برونزية: الصيني كون بي

- رفع أثقال

وزن 81 كلغ

ذهبية: الصيني شاو جون ليو

فضية: الدومينيكاني زاكارياس بونا ميشال

بروزية: الإيطالي أنتونيو بيتسولاتو

وزن 96 كلغ

ذهبية: القطري فارس حسّونة

فضية: الفنزويلي جيوفان فاينيا سانشيس

برونزية: الجورجي أنتون بليسنوي

- قوس ونشاب

فردي

ذهبية: التركي ميتي غازوز

فضية: الإيطالي ماورو نيسبولي

برونزية: الياباني تاكاهارو فوروكاوا

- ألعاب قوى

رمي القرص

ذهبية: السويدي دانيال ستال

فضية: السويدي سيمون بيترسون

برونزية: النمسوي لوكاس فايسهايدينغر

- بادمنتون

فرق

ذهبية: الصين تايبيه

فضية: الصين

برونزية: ماليزيا

* سيدات

-سباحة

200 م ظهرًا

ذهبية: الأسترالية كايلي ماكيون

فضية: الكندية كايلي ماس

برونزية: الأسترالية إميلي سيبوم

800 م حرة

ذهبية: الأميركي كايتي ليديكي

فضية: الأسترالية أريارن تيتموس

برونزية: الإيطالية سيمونا كواداريلا

- شراع

أر أس: أكس

ذهبية: الصينية لو يون شو

فضية: الفرنسية شارلين بيكون

برونزية: البريطانية إيما ويلسن

- رماية

بندقية 50 م 3 أوضاع

ذهبية: السويسرية نينا كريستن

فضية: الروسية يوليا زيكوفا

برونزية: الروسية يوليا كريموفا

- ركبي

ذهبية: نيوزيلندا

فضية: فرنسا

برونزية: فيجي

- مبارزة

حسام

ذهبية: روسيا تحت علم محايد

فضية: فرنسا

برونزية: كوريا الجنوبية

- ألعاب القوى

100 م

ذهبية: الجامايكية إيلاين تومسون-هيراه

فضية: الجامايكية شيلي-آن فرايزر-برايس

برونزية: الجامايكية شيريكا جاكسون

- مضرب

فردي

ذهبية: السويسرية بليندا بنتشيتش

فضية: التشيكية ماركيتا فوندروشوفا

برونزية: الأوكرانية إيلينا سفيتولينا

* مختلط

- سباحة

التتابع 4 مرات 100 م متنوعة

ذهبية: بريطانيا

فضية: الصين

برونزية: أستراليا

- رماية

التراب

ذهبية: إسبانيا

فضية: سان مارينو

برونزية: الولايات المتحدة

- ترياثلون

التتابع

ذهبية: بريطانيا

فضية: الولايات المتحدة

برونزية: فرنسا

- ألعاب قوى

تتابع أربع مرات 400 م

ذهبية: بولندا

فضية: جمهورية الدومينيكان

برونزية: الولايات المتحدة

- جودو

فرق

ذهبية: فرنسا

فضية: اليابان

برونزية: إسرائيل

برونزية: ألمانيا

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