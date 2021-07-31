7 مسارات لمهرجان ولي العهد للهجن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكملت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن، تجهيز المضمار الرئيس بميدان الطائف، الذي يستضيف النسخة الثالثة من المهرجان في الثامن من أغسطس المقبل بمواصفات مميزة.

ويتضمن المضمار البالغ طوله 10 كلم 7 مسارات مسفلتة، 3 منها خصصت لملاك الهجن من الداخل، ومسار للإعلاميين والقنوات الناقلة، و3 مسارات إضافية للملاك خارج المضمار، فيما يبلغ عرض المضمار عند خط البداية «نقطة الانطلاق» 40 م، و12 م عند خط النهاية.

وأكد مدير اللجنة الفنية للمهرجان، محمود البلوي، أنهم يعملون في الوقت الحالي على صيانة شاملة إضافية وكاملة على المضمار، حتى يكون في أتم الجاهزية قبل انطلاق السباق.

وقال «شملت الصيانة أرضية المضمار والسياج وبوابات الإطلاق، كما تمت تهيئة المضامير المساندة للمضمار الرئيس، بتغيير كامل السياج لمضمار 5 كلم ومضمار 2 كلم، بالإضافة إلى أعمال السفلتة للمسارين الداخلي والخارجي في مضمار 5 كلم، وربط الطرق داخل الميدان، كما تمت إعادة تأهيل بوابات الدخول للميدان».

وقدم البلوي شكره وتقديره للقيادة على الدعم الكبير الذي حظي به الهجن وملاكها، من خلال إقامة هذا المهرجان العملاق حتى حقق في نسختيه الأولى والثانية شهرة عالمية اقتحم بها موسوعة جينيس للأرقام القياسية.