انطلاق عربية الإسكواش بمصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبحث إسكواش السعودية عن ألقاب البطولة العربية المصرية الدولية المفتوحة للإسكواش (بالم هيلز) التي انطلقت أمس الأول في القاهرة، وخصصت للناشئين والناشئات والرجال والسيدات، بمشاركة 510 لاعبين ولاعبات، يمثلون منتخبات 12 دولة من بينهم المنتخب السعودية. وتقام البطولة التي تستمر حتى الرابع من أغسطس الحالي بنظام المجموعات، بحيث يكون هناك 4 أو 5 لاعبين ولاعبات في كل مجموعة، وسيُصعد أول كل مجموعة إلى الدور الثاني الذي سيقام بنظام المغلوب.



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