النصر يقنع سعود والعويس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قطع نادي النصر مشوارا جيدا نحو كسب خدمات لاعب فريق الاتحاد، الدولي سعود عبدالحميد، وحارس مرمى الأهلي الدولي محمد العويس، لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في المواسم المقبلة، مستفيدا من دخول سعود عبدالحميد الفترة الحرة خلال أغسطس الحالي ورغبة العويس في الرحيل عن فريقه.

وكشفت مصادر «مكة» سعي النصر عبر داعمه الذهبي إلى شراء المدة المتبقية من عقد سعود مع ناديه الاتحاد، بعد أن أنهى اللاعب مشاركته مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو الحالية، في الوقت الذي يسعى فيه مسؤولو الاتحاد أيضا للإبقاء على اللاعب من خلال حسم التجديد معه، بعد أن شهدت الفترة الماضية مفاوضات مستمرة قدم خلالها الاتحاد أكثر من عرض، إلا أن جميعها لم تقنع اللاعب بتجديد عقده، فيما قالت المصادر نفسها إن النصر قدم للاعب ما يقنعه بالانتقال إلى العاصمة الرياض.

وفي شأن التعاقد مع العويس، فقد أبدى اللاعب موافقته على العودة إلى العاصمة الرياض مجددا، من خلال ارتداء قميص النصر هذه المرة بعد أن قدم للأهلي من صفوف فريق الشباب.

وأظهر العويس في أكثر من مناسبة خلال الموسم الماضي عدم رضاه عن وضع ناديه، ملمحا إلى رغبته في الرحيل عن صفوفه، وهو ما حفز النصر لاستقطابه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية رغم ارتباط اللاعب بعقد مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2021 - 2022.

يذكر أن العويس (28 عاما) يلعب للأهلي منذ 2017 بعد أن قدم إليه من نادي الشباب في صفقة انتقال حر صاحبها الكثير من الجدل.