28 لاعبا في وديتين للاتحاد بالنمسا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشرك المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي فابيو كاريلي جميع اللاعبين في مواجهتين وديتين أقيمتا أمس بمعسكر الفريق الحالي في النمسا ضمن برنامج إعداده لمنافسات الموسم المقبل.

وكان الفريق قد خاض لقاءه الودي الأول في الساعة الـ 11 صباحا أمام فريق نادي غيرستهوفير النمساوي، بينما أقيم اللقاء الثاني عصرا ضد نادي غراتزر النمساوي.

وشارك في هذين اللقاءين كافة اللاعبين المتواجدين في المعسكر وعددهم 28 لاعبا باستثناء المدافع زياد المولد الذي يواصل استكمال برنامج الإعداد البدني تمهيدا للانخراط في التدريبات الجماعية.

وسيستكمل الفريق تحضيراته في هذا المعسكر بمواجهتين وديتين أخريين، حيث سيقام اللقاء الودي الثالث أمام فريق فارزدين الكرواتي في الرابع من أغسطس الحالي ويليه في اليوم الخامس من الشهر الحالي اللقاء الأخير المقرر أمام الدحيل القطري.