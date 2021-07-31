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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي، يتابع تدريبات العداء مازن الياسين الذي يستعد لمشاركته في الدور الأول لسباق 400 م اليوم، بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو. ويبدأ السباق في الـ4:53 ص بتوقيت السعودية.



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