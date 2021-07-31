«محدش يقول برافو وأداء مشرف.. الكورة اللي بنلعبها دي انتهت من العالم».. كيف علّق نجوم الفن والرياضة والإعلام على خسارة المنتخب الأولمبي أمام البرازيل؟

الشارقة - اميمة ياسر -

علّق نجوم الفن والإعلام والرياضة في مصر على خروج المنتخب الأولمبي من دورة الألعاب الأولمبية، بعد خسارته أمام نظيره البرازيلي، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي أولمبياد طوكيو 2020.

وخسر المنتخب الأولمبي أمام البرازيل بهدف نظيف سجله اللاعب ماتيوس كونها في الدقيقة 36 من زمن المباراة من تسديدة أرضية سكنت الشباك، مستغلاً تمريرة داخل منطقة الجزاء بعد تمركز سيء من مدافعي الفراعنة.

الفنان نبيل الحلفاوي

وكتب نبيل الحلفاوي عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة قال فيها: "نتيجة غير معبرة عن سير المباراة بسبب الشناوي.. يلا نكمل الدوري".

الشاعر خالد تاج الدين

وعلّق الشاعر الغنائي خالد تاج الدين على خروج المنتخب الأولمبي من الأولمبياد قائلاً: "المشكلة في الهيبة والاحترافية، هما تلاقي الواد عنده 22 سنة ومحترف في باريس سان جيرمان، ولا ريال بيتس، احنا عندنا بنعامل رمضان صبحي إنه لسه ناشئ لحد دلوقتي".

ميدو

كما علّق نجم منتخب مصر والزمالك السابق، أحمد حسام ميدو، على هزيمة المنتخب الأولمبي أمام البرازيل اليوم.

وقال ميدو عبر حسابه بموقع "تويتر": "بصراحة احنا وحشين أوي وفي لاعيبة إمكانياتها قليلة جدًا والكابتن شوقي وهو مغلوب كان عايز يخرج كده.. مش مشكلة أطلع 1-0 قدام البرازيل".

الشاعر أمير طعيمة

وأعرب الشاعر الغنائي أمير طعيمة عن استياءه من مستوى المنتخب الأولمبي خلال دورة الألعاب الأولمبية.

وكتب طعيمة تغريدة على تويتر قال فيها: " فكرة انك تبقي مغلوب ١-٠ و تفضل تدافع عشان يتقال عليك اتغلبت بشرف دي فكرة انتهت من كرة القدم.. الأرجنتين اللي كسبتنا عشان خفنا من اسمها فرقة ضعيفة".

وأضاف: "البرازيل فرقة كويسة بس مش بعبع ومش مستحيل تهاجمها يعني وبعد الشر تحاول تتعادل.. مش معقول كل ماتش يبقي حارس مرماك هو نجم المباراة".

الإعلامي إبراهيم فايق

من جانبه، قال الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق: " كان فيه أفضل من كده لكن ماتعملش.. قدر الله وما شاء فعل".

الإعلامي عمرو أديب

كما علّق الإعلامي عمرو أديب على أداء المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو، مشيداً بمستوى كل من محمد الشناوي ورمضان صبحي.

وكتب أديب تغريدة على تويتر قال فيها: "طبعا مش زعلان وكفايه ان البرازيل حاسه انها خطفت الماتش . اداء مصري هجومى مختلف شكرا يا رجاله . كلمه اخيره الشناوى لازم يحترف فى الخارج حرام يكمل محلى . واظن ان رمضان اثبت انه لاعب اكثر من مختلف لاعب متمكن جدا".

إبراهيم سعيد

وكتب نجم الأهلي والزمالك السابق، إبراهيم سعيد، تغريدة على تويتر أشاد فيها بحارس المرمى محمد الشناوي، ساخراً من المدير الفني للمنتخب الأولمبي شوقي غريب.

وقال إبراهيم سعيد: "اللي هيطلع يطبل لشوقي غريب ويقول أداء مشرف يبقي عمرنا ما هنتقدم .. الأداء المشرف يتقال علي منتخب كوت ديفوار هو ده الأداء المشرف كفايه تطبيل بقي ارحمونا العالم والحياه بتتغير.. كفايه مصالح بقي".

وأضاف في تغريدة أخرى: "كابتن شوقي غريب تعامل مع المباراة بأنها مجرد رحلة سياحية إلى طوكيو".

المخرج عمرو عرفة

كما سخر المخرج عمرو عرفة من صلاح محسن لاعب المنتخب الأولمبي؛ بسبب طريقة أدائه في البطولة.

وكتب عرفة عبر تويتر قائلاً: "هو صلاح محسن أخو مروان محسن".

وكتب الشاهر الغنائي أيمن بهجت قمر معلّقاً على خسارة المنتخب الأولمبي امام البرازيل قائلاً: "الشناوي.. الونش.. حجازي.. شكرا كنتم قد المسؤوليه".