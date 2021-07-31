ما هي حقيقة استبعاد لاعبة الرماية الزهراء شعبان من أولمبياد طوكيو لتسببها في إصابة الحكم؟

الشارقة - اميمة ياسر -

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية خبراً مفاده استبعاد اللاعبة المصرية الزهراء شعبان من دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" لتسببها في إصابة الحكم أثناء منافسات رياضة الرماية.

وكانت المصرية الزهراء شعبان قد ودعت منافسات 50 متر رماية بندقية بأولمبياد طوكيو.

وبالبحث تبين أن الخبر غير صحيح ولا يوجد أي مصدر له.

وأفادت وسائل إعلامية بأن اللاعبة المصرية ودعت منافسات 50 متر رماية بندقية، بعد احتلالها المركز 35 من أصل 37 ، علمًا بأنه يتأهل إلى المنافسات النهائية أصحاب المراكز الثمانية الأولى.

وفي منافسات 50 متر رماية البندقية فردي سيدات، حققت الزهراء شعبان 383 نقطة في وضع النصف جثو، وفي وضع الانبطاح حققت 383 نقطة، وفي وضع الوقوف 372 نقطة، بإجمالي 1138 نقطة.

واحتاجت الزهراء إلى أن تكون في أول 8 مراكز من أصل 37، ولكنها تأخرت عن صاحبة المركز الثامن بـ 33 نقطة.

وكانت اللاعبة المصرية قد ودعت منافسات 10 متر رماية بندقية هواء في وقت سابق، حيث احتلت المركز 38 من أصل 50.