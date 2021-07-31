شكرا لقرائتكم خبر عن هاني رمزي: طريقة لعب المنتخب لم تكن موفقة والفروق مع البرازيل كبيرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هاني رمزي، المدير نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، أن طريقة لعب منتخبنا الأولمبي لم تكن موفقة خلال مباريات الأولمبياد، وبالتحديد فى مباراة البرازيل بالدور ربع النهائي، خاصة أنه لا سبيل فيها غير الفوز حال وجود رغبة فى استكمال المشوار والمنافسة على ميدالية. وقال هاني رمزي فى تصريحات لتليفزيون الخليج 365 مع الزميلين محمد عراقي وأحمد عصام، "الفروق مع البرزايل ظهرت كبيرة للغاية، سواء على المستوى البدنى أو الفنى، هم فى مستوى ونحن فى مستوى آخر، لابد أن نملك عشرات من محمد صلاح و الننى للنستطيع مقارعة الفرق الكبرى".

وانتهت مباراة مصر والبرازيل فى دور الـ8 بأولمبياد طوكيو، بخسارة الفراعنة بهدف نظيف سجله ماتيوس كونها فى الدقيقة 36 من عمر المباراة، ليودع منتخب مصر الأولمبياد.

منتخب مصر الأولمبى بدأ المباراة بتشكيل يضم كلا من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأحمد حجازى ومحمود الونش وأسامة جلال وعمار حمدى وطاهر محمد طاهر ورمضان صبحى وأكرم توفيق وكريم العراقى وأحمد ياسر ريان وأحمد فتوح.

واستبعد شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، 4 لاعبين من مباراة مصر والبرازيل وهم كريم فؤاد ومحمد صبحى ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن مجدى، وشهدت المباراة تنازل أحمد حجازى عن شارة الكابتن لرمضان صبحى بناء على وعد سابق من حجازى بأنه فى حالة التأهل سيمنح رمضان شارة الكابتن فى دور الـ8.