شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: ضغط المباريات ليس مبررا للخسارة والتضخيم من أستراليا خدعنا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد بلال، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، أن ضغط مباريات منتخبنا الأولمبي فى أولمبياد طوكيو ليس مبرراً للخسارة أمام المنتخب البرزايلي، خاصة أن ضغط المباريات يتم ممارسته على كل الفرق وليس منتخبنا فقط. وقال بلال فى تصريحات لتليفزيون الخليج 365 مع الزميلين محمد عراقي وأحمد عصام، "الفوز على أستراليا خدعنا، فهناك من ضخم من الأمر بشكل كبير حتى ظننا أننا أفضل منتخب فى البطولة، ولكن حقيقة الأمر أن أستراليا منتخب متواضع والفوز عليه يعد أمرا طبيعيا".

وأضاف أحمد بلال، فى تصريحاته لتليفزيون الخليج 365، "تصريحات شوقي غريب لم تكن موفقة خاصة بعد مباراة أستراليا والتى أكد خلالها أن المنتخب استعاد رونقه كان من باب أولى أن تلعب بالطريقة العادية والاهتمام بالجانب الهجومي لكى تنجح فى تشكيل خطورة على البرزايل.

وانتهت مباراة مصر والبرازيل فى دور الـ8 بأولمبياد طوكيو، بخسارة الفراعنة بهدف نظيف سجله ماتيوس كونها فى الدقيقة 36 من عمر المباراة، ليودع منتخب مصر الأولمبياد.

منتخب مصر الأولمبى بدأ المباراة بتشكيل يضم كلا من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأحمد حجازى ومحمود الونش وأسامة جلال وعمار حمدى وطاهر محمد طاهر ورمضان صبحى وأكرم توفيق وكريم العراقى وأحمد ياسر ريان وأحمد فتوح.

واستبعد شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، 4 لاعبين من مباراة مصر والبرازيل وهم كريم فؤاد ومحمد صبحى ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن مجدى، وشهدت المباراة تنازل أحمد حجازى عن شارة الكابتن لرمضان صبحى بناء على وعد سابق من حجازى بأنه فى حالة التأهل سيمنح رمضان شارة الكابتن فى دور الـ8.