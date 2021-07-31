شكرا لقرائتكم خبر عن هاني رمزى: المنتخب افتقد الروح أمام البرازيل ولولا تألق الشناوى لخسر 4/0.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هانى رمزى، المدير الفنى السابق لمنتخبنا الأولمبى، أنه لولا محمد الشناوى حارس منتخبنا الأولمبى لخسر الفراعنة بالأربعة بعد تألقه اللافت ونجاحه فى إنقاذ أكثر من هدف مُحقق. وقال هانى رمزى فى تصريحات لتليفزيون الخليج 365 مع الزميلين محمد عراقى وأحمد عصام، "الشناوى ساعد منتخبنا بشكل كبير فى جميع مباريات الأولمبياد، ولكن غياب الجانب الهجومى حرمنا من الاستفادة القصوى من تألقه، نجوم المنتخب افتقدوا الروح أمام البرازيل وكان فى الإمكان أفضل مما كان، ولكن علينا التفكير فى المستقبل وإصلاح أخطائنا وتغيير طريقتنا فى التعامل مع احتراف اللاعبين لأنه السبيل الوحيد للارتقاء بمستوانا ومجاراة الفرق العالمية فى كرة القدم".

وانتهت مباراة مصر والبرازيل فى دور الـ8 بأولمبياد طوكيو، بخسارة الفراعنة بهدف نظيف سجله ماتيوس كونها فى الدقيقة 36 من عمر المباراة، ليودع منتخب مصر الأولمبياد.

منتخب مصر الأولمبى بدأ المباراة بتشكيل يضم كلا من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأحمد حجازى ومحمود الونش وأسامة جلال وعمار حمدى وطاهر محمد طاهر ورمضان صبحى وأكرم توفيق وكريم العراقى وأحمد ياسر ريان وأحمد فتوح.

واستبعد شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، 4 لاعبين من مباراة مصر والبرازيل وهم كريم فؤاد ومحمد صبحى ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن مجدى، وشهدت المباراة تنازل أحمد حجازى عن شارة الكابتن لرمضان صبحى بناء على وعد سابق من حجازى بأنه فى حالة التأهل سيمنح رمضان شارة الكابتن فى دور الـ8.