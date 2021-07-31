شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي فى طوكيو.. فوز وهزيمتان وهدفان وخروج من دور الـ8 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع منتخب مصر الأولمبي، بقيادة شوقى غريب، اليوم أولمبياد طوكيو بعد الخسارة أمام البرازيل بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت اليوم ضمن منافسات دور الـ8، وسجل الهدف ماتيوس كونها فى الدقيقة 36 من عمر اللقاء.

وشارك المنتخب الأولمبى المصرى فى أولمبياد طوكيو، ضمن مجموعة قوية ضمت إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، وتأهل الفراعنة للدور التالى على حساب الأرجنتين واستراليا.

حقق المنتخب الاولمبي فوزا وحيدا على حساب استراليا بهدفين نظيفين، بينما تعادل فى مباراة واحدة أمام اسبانيا، وتلقى الهزيمة مرتين أمام الأرجنتين والبرازيل.

وسجل المنتخب الاولمبي فى البطولة هدفين فى مرمى استراليا، بينما تلقت شباكه هدفين أيضا من الأرجنتين والبرازيل.