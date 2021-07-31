شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم لاعبى المنتخب أمام البرازيل.. الشناوي الأعلى ورمضان وياسر الأقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع منتخب مصر الأولمبي دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد الخسارة اليوم 1-0 أمام البرازيل فى دور الـ8 وجاء الهدف عبر ماتيوس كونها فى الدقيقة 36 من عمر المباراة، وبدأ المنتخب المباراة بتشكيل يضم كلا من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأحمد حجازى ومحمود الونش وأسامة جلال وعمار حمدى وطاهر محمد طاهر ورمضان صبحى وأكرم توفيق وكريم العراقى وأحمد ياسر ريان وأحمد فتوح.

واستبعد شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى 4 لاعبين من مباراة مصر والبرازيل، وهم كريم فؤاد ومحمد صبحى ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن مجدى، وشهدت المباراة تنازل أحمد حجازى عن شارة القيادة لرمضان صبحى بناءً على وعد سابق من حجازى بأنه حال التأهل سيمنح رمضان شارة القيادة فى دور الـ8.

وفي الشوط الثاني، دفع شوقى غريب بصلاح محسن على حساب أحمد ياسر ريان لتنشيط الهجوم، كما دفع بإمام عاشور بدلا من كريم العراقى فى الدقيقة 62، كما دفع شوقى غريب بالثنائى ناصر ماهر وناصر منسى بدلا من عمار حمدى وطاهر محمد.

ووفقًا لموقع "Sofascore" حصل المنتخب إجمالا على تقييم 6.7/10، وجاء محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الأعلى تقييمًا بين نجوم الفراعنة وحصل على 7.1/10 بعدما قدم مباراة مميزة ونجح في التصدي لأربع تسديدات من لاعبي البرازيل بجانب العديد من الكرات العرضية التى أبعدها عن مرماه.

وجاء الأقل تقييمًا أحمد ياسر ريان ورمضان صبحي ثنائي الهجوم بـ6.4 لكل منهما.

وجاء أحمد حجازي وأكرم توفيق وطاهر محمد في المركز الثاني كأفضل لاعبي المنتخب بعد الشناوي بتقييم 7/10.

وحصل محمود حمدي الونش وأسامة جلال على تقييم 6.9 ثم كريم العراقي وأحمد فتوح على 6.7 وعمار حمدي 6.6.

في المقابل، حصل دوجلاس لويز لاعب وسط البرازيل على أعلى تقييم في المباراة بـ8.1/10 ويليه داني ألفيس ظهير ايمن السليساو بـ7.9 وريتشارليسون جناح الفريق 7.7.