شكرا لقرائتكم خبر عن صحف البرازيل: مواجهة مصر فى الأولمبياد كانت صعبة بسبب "الدفاع الجيد" للفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت الصحف البرازيلية، فوز منتخب البرازيل الأولمبى لكرة القدم على نظيره المصرى بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم السبت، فى إطار منافسات الدور ربع النهائى لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" ليتأهل منتخب "السيليساو" إلى الدور نصف النهائي.

ووصفت الصحف المباراة أمام الفراعنة بالصعبة، خاصة أن المنافس تميز بالدفاع الجيد طوال المباريات السابقة حيث فاز على أستراليا بهدفين دون رد، وتعادل مع إسبانيا بدون أهداف، وتلقى هزيمة أمام الأرجنتين بهدف نظيف.

وذكرت صحيفة (جى زد إتش) أن مصر أثارت الذعر فى نفوس لاعبى البرازيل فى الدقيقة الـ13، حيث كاد أكرم توفيق أن يسجل هدفا لمصر، بعدما اصطدمت برأسه الكرة لتمر الكرة بجوار القائم الأيسر لسانتوس كما تعرضت البرازيل للخطر مرة أخرى فى الدقيقة 27 بعد تبادل جيد من التمريرات عبر الوسط ، ليتلقى ريتشارليسون الكرة ويسددها إلا أن الحارس محمد الشناوى تصدى لها من داخل منطقة الجزاء.

وفى الدقيقة الـ 38، أسفر الضغط الهجومى البرازيلى عن هدف التقدم بقدم ماتيوس كونها بتسديدة بيمناه من داخل منطقة الجزاء، لينتهى الشوط الأول بتقدم البرازيل بهدف نظيف.

وبعد العديد من الفرص الضائعة وفى الدقائق الأخيرة، مع سيطرة البرازيل على المباراة، اتجه الفراعنة إلى اختيار حماية أنفسهم للحفاظ على النتيجة، الأمر الذى جعل مصر تخلق بعض الفرص لكن دون الكثير من المخاطرة، حتى انتهت المباراة بهدف ماتيوس لتؤكد البرازيل العبور إلى نصف نهائى أولمبى آخر.

بدورها ذكرت صحيفة (جازيتا سبورتيف) أن المنتخب المصرى ضغط خلال الشوط الثانى لتحقيق التعادل، خاصة عبر التسديدات الطويلة والركلات الثابتة، ومع ذلك، لم يكن ذلك كافيًا لإخراج البرازيل حامل لقب نسخة ريو دى جانيرو 2016 وصاحب الميدالية الفضية فى لندن 2012 والبرونزية فى بكين 2008.

من جانبها ذكرت صحيفة (إيه تراد يو أو إل) أن الظهير الأيمن وقائد المنتخب البرازيلى دانيال ألفيس، اعتبر النتيجة "غير عادلة"، حيث احتلت البرازيل اليد العليا فى جزء كبير من المباراة.