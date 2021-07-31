ما هو موعد مباراة إسبانيا واليابان في نصف نهائي أولمبياد طوكيو والقنوات الناقلة؟

محمد الفلاح - السبت 31 يوليه 2021

يواجه منتخب إسبانيا نظيرته اليابان صاحبة الأرض في الدور نصف النهائي من منافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو 2021.



ووصلت اليابان إلى مرحلة نصف النهائي، بعدما تصدرت المجموعة الأولى في الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 برصيد 9 نقاط، عقب الفوز على فرنسا والمكسيك وجنوب أفريقيا.

بدوره، تأهل منتخب إسبانيا كمتصدر أيضًا من الدور الأول لكن عن المجموعة الثالثة، حيث نجح في جمع 5 نقاطٍ بفوز واحد على أستراليا وتعادلين مع مصر والأرجنتين.

وفي الدور ربع النهائي، تخطى منتخب اليابان نظيرته نيوزيلندا بركلات الترجيح، فيما فازت إسبانيا على كوت ديفوار بنتيجة 5-2.

سيكون موعد مباراة إسبانيا واليابان في نصف نهائي أولمبياد طوكيو هو الثلاثاء 3 أغسطس/ آب 2021.

صافرة المباراة ستكون في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة مساء بتوقيت أبوظبي.

تنقل أولمبياد طوكيو على مجموعة قنوات "بي إن سبورتس"، وذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولم تكشف "بي إن سبورتس" عن القناة الناقلة لمباراة إسبانيا واليابان، لكن من المتوقع أن تكون قناة "beIN SPORTS HD 7".