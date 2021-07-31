الامارات | اتحاد الكرة يطلق المخيم الصيفي الافتراضي للصغار

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطلق المخيم الصيفي الافتراضي للصغار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت لجنة الشؤون المجتمعية والتطوير في اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم مبادرة المخيم الصيفي الافتراضي للصغار من أعمار 12 إلى 15 سنة والتي تقام خلال الفترة من 8 إلى 12 أغسطس المقبل وتتضمن العديد من الأنشطة التثقيفية والترفيهية والتمارين البدنية. وسيبدأ التسجيل للذكور والإناث من جميع الجنسيات اعتبارا من اليوم السبت ويستمر حتى 5 أغسطس المقبل، كما سيتم إبلاغ المشاركين بروابط الحضور وكافة المتطلبات بعد انتهاء فترة التسجيل، وستقدم شهادات تقدير وهدايا قيمة للمشاركين.

وأوضح إبراهيم سلمان الحمادي رئيس لجنة الشؤون المجتمعية والتطوير باتحاد الكرة أن الإقبال الكبير الذي شهدته النسخة الماضية، شجع اللجنة على إعادة هذه التجربة التي تهدف إلى التواصل مع هذه الفئة العمرية من الصغار وتشجيعهم على ممارسة أنشطة مفيدة، وإضافة المرح لبرامجهم اليومية. ولفت إلى أنه تم إضافة العديد من المسابقات التنافسية الترفيهية والمحاضرات التوعوية والتثقيفية، فضلا عن تطبيق تمارين بدنية يومية ودعوة العديد من الرياضيين المعروفين للمشاركة في هذا المخيم الافتراضي، متمنيا أن تنال هذه المبادرة رضا الجمهور وارتياح أولياء الأمور".

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