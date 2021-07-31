الامارات | محمد النوبي يودع أولمبياد طوكيو برقم شخصي جديد

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد النوبي يودع أولمبياد طوكيو برقم شخصي جديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهر عداء المنتخب الوطني لألعاب القوى، محمد حسن النوبي، بصورة مشرفة اليوم في أول ظهوره له بدورة الألعاب الأولمبية المقامة بنسختها الـ32 في ضيافة العاصمة اليابانية طوكيو، وتستمر حتى الثامن من أغسطس المقبل. وشارك النوبي في سباق 100م عدوا، حيث استطاع التأهل من الدور التمهيدي، قبل أن يخسر في جولة التصفيات الأولى المؤهلة إلى نصف النهائي. وحقق النوبي في الجولة التمهيدي زمنا بلغ 10:59 ثوان وحل ثالثا، بينما في جولة التصفيات الختامية حقق 10:64 ثانية، وحل في المركز الثامن.

ويحسب للنوبي أدائه المميز وإصراره على تقديم الأفضل وحماسه وشغفه بأهمية تسجيل أرقام مميزة بالرغم من مشاركته ببطاقة دعوة وليس عبر رقم تأهيلي، إذ سجل أفضل رقم شخصي بالنسبة له في الجولة التمهيدية التي شهدت ارتفاعاً في درجات الحرارة.

وأكد محمد النوبي في تصريح صحافي أن ما حققه في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو لن يكون نهاية المطاف في ظل حرصه على تطوير مستواه والارتقاء بأدائه من خلال تطبيق مجموعة من البرامج التدريبية التي سيقوم بتنفيذها تحت إشراف الفنيين المختصين باتحاد ألعاب القوى، مشيراً إلى أن ما قام به من إعداد طوال المرحلة الماضية، كان له بالغ الأثر في تحقيق تلك النتائج الإيجابية التي لن يتوقف عندها، بل ستكون دافعاً قوياً نحو مزيد من النجاحات وخطوة للتتويج بالميداليات الملونة على المستويات كافة.

وأشار النوبي إلى ضرورة تحديد الأهداف والغايات قبل كل مشاركة والطموح الشخصي الذي يضعه الرياضي نصب عينيه من أجل تحقيقه، موضحاً أن الهدف الأساسي من مشاركته بأولمبياد طوكيو هو تحقيق رقم جديد والاستفادة بأفضل صورة ممكنة من الإيجابيات المتعددة للتواجد في محفل بحجم دورة الألعاب الأولمبية.

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