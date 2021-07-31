من أصول مصرية.. فارس حسونة يهدي قطر ميدالية ذهبية في رفع الأثقال.. ومعلومات لا تعرفها عن البطل القطري

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أحرز الرباع القطري فارس حسونة أول ميدالية ذهبية لقطر في تاريخ مشاركتها بدورة الألعاب الأولمبية، من خلال مشاركته في منافسات رفع الأثقال وزن 96 كجم في "طوكيو 2020".

وتُعد ميدالية فارس حسونة، هي الثانية للعرب في منافسات طوكيو 2020، بعدما سبق وفاز التونسي أحمد الحفناوي بالميدالية الذهبية في السباحة.

وسجل فارس حسونة رقما قياسيا أولمبيا، 225 كجم، في منافسات النتر وحاول أن يسجل رقما قياسيا عالميا خلال محاولته الأخيرة برفع 232 كجم، لكنه أخفق.

من هو فارس حسونة؟

هو فارس إبراهيم حسونة، لاعب رفع أثقال قطري من أصول مصرية، والده هو إبراهيم حسونة من أحد أهم رباعي رفع الأثقال المصريين، وهو مدرب نجله فارس.

ولد فارس حسونة عام 1988 (23 عامًا).

حقق فارس حسونة لقب بطولة العالم في رفع الأثقال للشباب مرتين، كما حقق المركز الثالث في بطولة آسيا 2020 وزن 104.

جاء فوز فارس حسونة بذهبية طوكيو بعد أن نال فضية بطولة العالم في 2019.