بعد خروج المنتخب الأوليمبي من الأولمبياد.. اتحاد الكرة يعلن استئناف الدوري

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

ذكرت صحيفة "اليوم السابع"، أن مسئولي اتحاد الكرة، استقروا على استئناف بطولة الدوري الممتاز يوم 5 و6 أغسطس المقبلين، بعد وداع منتخب مصر أولمبياد طوكيو بالهزيمة أمام البرازيل بهدف دون رد والخروج من دور الـ8.

وكان أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن في وثت سابق تأجيل جميع مباريات الدوري الممتاز، وكأس مصر اعتبارًا من أول أغسطس المقبل.

كما قرر مجاهد، تكليف إدارة المسابقات بالاتحاد بإعداد جدول جديد لما تبقى من مباريات في مسابقة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر، على أن يتم الإعلان عنه يوم الأحد المقبل.

تأتي هذه القرارات عقب تأهل المنتخب الوطني الأولمبي إلى منافسات ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية.