ماذا قال شوقي غريب للاعبي المنتخب الأولمبي عقب الخسارة أمام البرازيل ووداع الأولمبياد؟

الشارقة - اميمة ياسر -

عقد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، جلسة مع لاعبيه، عقب الخسارة أمام البرازيل والخروج من دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً في طوكيو.

وكانت المنتخب الأولمبي قد خسر أمام البرازيل بهدف دون رد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من رياضة كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020.

وبعد نهاية المباراة، اجتمع شوقي غريب مع لاعبيه في ملعب المباراة، موجهاً لهم عدد من الرسائل الهامة.

وبحسب ما ذكر موقع "يلا كورة"، قال غريب: "أشكركم على المجهود، خرجنا من منتخب البرازيل، منتخب مرشح بقوة للفوز بالميدالية، لا تشغلوا بالكم بأي شيء، لا تفقد صداقتك التي كونتها هنا في المنتخب الأولمبي الذي انتهي اليوم."

وأضاف غريب للاعبيه: "علينا أن نحافظ على هذا القوام لهذه المجموعة، أنتم الآن عناصر المنتخب الأول ومستقبله، لقد أديتم حتى أخر ثانية في عمر المباراة وكان من الممكن أن نتعادل وكان من الممكن أن نستقبل هدف ثاني."

واختتم شوقي غريب حديثه قائلاً: "شكرًا لكم جميعا."