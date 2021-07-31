اخبار الرياضه

أولمبياد طوكيو- قوى: بولندا تحرز الذهبية الإفتتاحية للتتابع المختلط أربع مرات 400 م

0 نشر
0 تبليغ

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

طوكيو: أحرزت بولندا الذهبية الأولى في الألعاب الأولمبيّة الصيفيّة لسباق التتابع المختلط أربع مرات 400 م في ألعاب القوى، ضمن ألعاب طوكيو.

وسجّلت بولندا 3:09.87 دقائق، متقدّمة في الرمق الأخير على جمهوريّة الدومينيكان (3:10.21 د) والولايات المتحدة (3:10.22 د).

وتألّف الفريق البولندي من كارول زاليفسكي، ناتاليا كاتسماريك، جوستيان سفيتي إيريستيتش وكايتنان دوتسينسكي.

وهذه ثاني ذهبية لبولندا في مسابقات التتابع، بعد فوز فريق السيّدات أربع مرات 400 م في طوكيو بالذات عام 1964.

من جهتها، تعدّ الولايات المتحدة الوحيدة بين الدول تنال ميداليّة على الأقل في كل سباقات التتابع الأولمبيّة.

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا