شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. نقل كأس أفريقيا من مقر الأهلى بالجزيرة إلى فرع الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على فيس بوك بثا مباشرا لوقائع نقل كأس دوري الأبطال الأفريقى من مقر النادى بالجزيرة إلى فرع الشيخ زايد، حيث توج الأهلى بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

سجل ثلاثية الأهلى كل من، محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق في الدقيقة 52، ومحمد مجدي أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو في شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها في الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 74 من زمن المباراة.

ونجح الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى فى قيادة النادى الأهلي للفوز باللقب الأفريقي للموسم الثانى على التوالي والعاشرة في تاريخه، لتكون البطولة الخامسة للجنوب أفريقي مع النادى الأهلى في أقل من موسم.

موسيماني يعادل رقم التونسي فوزي البنزرتي كأكثر المدربين تتويجا بالبطولات القارية على صعيد الأندية داخل القارة الإفريقية، وحقق موسميانى 5 ألقاب أفريقية حتى الآن وهى: دوري أبطال أفريقيا 2016 مع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، وكأس السوبر الأفريقى 2017 مع ماميلودي صن داونز، وكذلك دوري أبطال أفريقيا 2020 مع الأهلي، وكأس السوبر الأفريقى 2021 مع الأهلي، ودوري الابطال الافريقى 2021.