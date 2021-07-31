شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يتعاقد مع شريف عبد الفضيل فى صفقة مدوية من الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 31 يوليو 2009، تعاقد النادى الأهلى مع شريف عبد الفضيل مدافع الإسماعيلى فى صفقة شهدت فصولا ساخنة فى الصراع بين القطبين على الفوز بها، ويعد شريف عبد الفضيل من مواليد 2 يوليو 1982، بدأ مسيرته مع نادى الإسماعيلى وشارك فى (96) مباراة، سجل خلالها هدفاً وحيداً خلال مشواره مع الدراويش، وأصبح محور اهتمام الإعلام المصرى خلال موسم الانتقالات الصيفية لموسم 2009-2010، حيث كان نقطة الصراع بين ناديى القمة الأهلى والزمالك.

وفضل مجلس إدارة نادى الإسماعيلى انتقال اللاعب إلى الزمالك خشية غضب جماهير الدراويش، لكن رغبة عبد الفضيل حسمت انتقاله إلى الأهلى.

مع الأهلى بدأ عبد الفضيل رحلة حصد الألقاب والبطولات، وتوج بالدورى العام 3 مرات، وكأس السوبر المصرى مرة واحدة، ودورى أبطال أفريقيا مرتين، وكأس السوبر الأفريقى، وكأس الكونفدرالية.

وبشكل عام خاض المدافع المخضرم 205 مباريات عبر مسيرته الكروية، سجل خلالها 5 أهداف وصنع ثلاثة أخرى، أما مع منتخب مصر فقد خاض عبد الفضيل 8 مباريات دولية، قبل أن يعتزل كرة القدم.

واستقر مدافع الأهلى السابق على العودة مرة أخرى إلى الدراويش فى نهاية المطاف لينضم لقائمة النجوم الإهلاوية الذين فضلوا اللعب للإسماعيلى بعد انتهاء علاقتهم بالقلعة الحمراء وهى القائمة التى أصبحت مكتظة بالنجوم لتتساوى مع قافلة النجوم الذين خطفهم الأهلى من الدراويش فى سباق صراع الناديين على اللاعبين.

ولم يستمر "عبد الفضيل" طويلاً فى الملاعب خصوصاً بعد رحيله من النادى الأهلي، بسبب الأصابه، ثم رحل إلى الدروايش ولم يرقض كثيراً فى ولايته الثانيه مع الأسماعيلى وأعلن اعتزاله رسمياً.

وفى وقت سابق، كشف شريف عبد الفضيل، مدافع النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، كواليس انتقاله للقلعة الحمراء ورفضه عرض الزمالك، وقال شريف عبد الفضيل فى تصريحات إذاعية "أتعرض عليا كرتونة فلوس من الزمالك زى اللى بيحصل مع اللاعيبة دلوقتى طبعا مش 40 مليون جنيه بس المبلغ وقتها كان يساوى 40 مليون دلوقتى، ورفضت المبلغ بعد مكالمة 5 دقائق من محمود الخطيب، وإخوتى كانوا فى الزمالك وقتها حبسوهم فى النادى".

وأضاف شريف عبد الفضيل، "كان فى ماتش ودى بين الزمالك والترسانة والجمهور حاضر ومستنى يحتفل بانضمام شريف عبد الفضيل وضربت كرسى فى الكلوب وقولت مش هروح الزمالك، أعضاء مجلس الزمالك وقتها فى عهد ممدوح عباس كانوا إبراهيم يوسف وحازم إمام، وفعلا المجلس حبس إخواتى فى النادى 9 ساعات عشان أغير رأيى ورفضت وقولت الأهلى وبس، كان نفسى أروح الأهلى من الأول بس الإسماعيلى قال الانتقال بشكل مباشر للأهلى ممنوع إنما للزمالك عادى ممكن".

وتابع عبد الفضيل، "لازم أشكر الحاج جمال الجارحى لأنه كان ليه دور كبير فى إتمام صفقة انتقالى للأهلى ".