شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه بيراميدز والأهلى والزمالك فى 10 أيام من العيار الثقيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز، وأعلن اتحاد الكرة استئناف بطولة الدوري الأربعاء المقبل 4 أغسطس بمباراتي بيراميدز مع الإسماعيلي، والأهلي مع وادى دجلة ، ونشر اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري المتبقية، على أن ينتهي يوم 27 أغسطس.

وتنتظر الدراويش مواجهات من العيار الثقيل مع عودة بطولة الدوري البداية بمواجهة بيراميدز 4 أغسطس، ثم الأهلى 11 أغسطس، والزمالك 14 أغسطس.

وكان الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال قد حرص على إقامة معسكر مغلق بالإسكندرية خلال فترة توقف الدورى لنشر مزيد من الهدوء والاستقرار وعلاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال المباريات الماضية .

وتعرض الإسماعيلى للخسارة أمام الاتحاد السكندرى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مؤخرا، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى.

تقدم الاتحاد السكندرى عن طريق خالد قمر فى الدقيقة 56 وتعادل الإسماعيلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 78 عن طريق أرى بابل، وفى الدقيقة 88 ينجح محمد عبد الغنى لاعب الاتحاد السكندرى فى إحراز هدف الفوز.