شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل لتليفزيون الخليج 365: الحكم الاسترالى حرم الفراعنة من ركلة جزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل الخبير التحكيمى أن الحكم الدولي الأسترالى كريستوفر جيمس صاحب الـ37 عاما، ظهر متوترا خلال إدارته مواجهة منتخب مصر والبرازيل التى أقيمت اليوم ضمن منافسات ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020 وانتهت بفوز السامبا بهدف نظيف وخروج الفراعنة من البطولة.

وأضاف عقل فى الاستوديو التحليلي بتليفزيون الخليج 365 الذى يقدمه محمد عراقي، أن الحكم تنقصه خبرة إدارة مثل هذه المباريات وتحرك بشكل عشوائي أغلب فترات المباراة، ولم يستطع إيجاد زاوية رؤية مناسبة وكان يتداخل فى اللعب ويجد صعوبة في الخروج من محيط اللعب وطريق الكرة خاصه في الهجمات المؤثرة بالقرب من منطقة الجزاء، ما أثر بشكل كبير على أكثر من قرار فني، بجانب أنه لم يكن موفقا فى تقدير الوقت بدل الضائع في نهاية شوط المباراة الثاني الذى لا يقل عن 6 دقائق وليس 3 دقائق.

وأكد عقل أن الحكم تغاضى عن احتساب ركلة جزاء لصالح رمضان صبحي لاعب الفراعنة ولكن لم يكن هناك إعادة تليفزيونية تؤكد صحة القرار من عدمه فى الدقيقة 28 كما تجاهل الحكم طرد اللاعب انتونى ماتيوس واكتفى بالإنذار فقط بعدما استخدام كوعه مع احمد فتوح مدافع منتخب مصر في الدقيقة 31 ولم يتدخل الـVAR" رغم وجود ثنائي من أصحاب الخبرات بكابينة الـ" VAR".

وأشار عقل إلى أن اختيار الحكم مثير جدا للجدل خاصة أن منتخب مصر وصل الى الربع نهائي على حساب منتخب استراليا وكان يجب ان يرفع الحرج عن الحكم والضغط النفسي عن منتخب الفراعنة وهذا لا يقلل من منتخب السامبا.

وأضاف عقل أن الحكم أشهر البطاقة الصفراء في مناسبتين الأولى من نصيب انتونى ماتيوس والذي كان يستحق الطرد والثانية لمدافع منتخب مصر أكرم توفيق في

الدقيقة 42 من عمر اللقاء الذى شهد 4 حالات تسلل من خلال تعاون جيد للمساعدين مع الحكم بعدما سمحوا باستمرار اللعب في اكثر من هجمة مؤثرة وتعاونوا

مع الحكم في الأخطاء القريبة منهما طبقا للقانون كما أدى الحكم الرابع مهامه بشكل جيد طبقا للقانون