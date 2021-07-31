شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يغادر طوكيو غداً و"ترانزيت" فى فرانكفورت ويصل الأثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة منتخب مصر الأولمبى لكرة القدم طوكيو فى الثانية ظهر غد الأحد بتوقيت اليابان، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، للعودة إلى مصر بعد الخروج من دور الـ8 لأولمبياد طوكيو 2020، عقب الخسارة أمام البرازيل بهدف دون رد.

وتعود بعثة المنتخب الأولمبى على متن طائرة عادية غدًا على أن تتواجد بعثة المنتخب فى مطار فرانكفورت "ترانزيت"، على أن تصل البعثة للقاهرة صباح الأثنين المقبل.

وانتهت مباراة مصر والبرازيل فى دور الـ8 بأولمبياد طوكيو، بخسارة الفراعنة بهدف نظيف سجله ماتيوس كونها فى الدقيقة 36 من عمر المباراة، ليودع منتخب مصر الأولمبياد.