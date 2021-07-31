شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: علامة استفهام حول ضم عبد الرحمن مجدي ولم نستفد بالتغيرات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساءل أحمد بلال نجم الأهلي والكرة المصرية السابق عن سبب ضم الجهاز الفني لمنتخبنا الأولمبي لعبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي، رغم عدم مشاركته في أي مباراة طوال البطولة.

وقال بلال في تصريحات لتليفزيون الخليج 365 مع الزميلين محمد عراقي وأحمد عصام :"لماذا تم ضم عبد الرحمن مجدي رغم عودته من اصابة طويلة مع الاسماعيلي ؟ ولو كان لك وجهة نظر فنية في ضمه لماذ لم تدفع به في أي مباراة ؟ ولماذا تم ضمه من الأساسي على حساب لاعبين أخرين كانوا يستحقوا التواجد ومنهم أحمد عبد القادر نجم الأهلي المعار لسموحة؟.

وتابع أحمد بلال في تصريحاته لتليفزيون الخليج 365 أن المنتخب الأولمبي لم يستفد على الأطلاق من التغييرات التي أجراها في مواجهة البرازيل، ولم تشكل أي فارق فني ولم ننجح في تشكيل أي خطورة على مرمى البرزايل طوال أحداث الشوط الثاني.

وانتهت مباراة مصر والبرازيل فى دور الـ8 بأولمبياد طوكيو، بخسارة الفراعنة بهدف نظيف سجله ماتيوس كونها فى الدقيقة 36 من عمر المباراة، ليودع منتخب مصر الأولمبياد.

منتخب مصر الأولمبى بدأ المباراة بتشكيل يضم كلا من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأحمد حجازى ومحمود الونش وأسامة جلال وعمار حمدى وطاهر محمد طاهر ورمضان صبحى وأكرم توفيق وكريم العراقى وأحمد ياسر ريان وأحمد فتوح.

واستبعد شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، 4 لاعبين من مباراة مصر والبرازيل وهم كريم فؤاد ومحمد صبحى ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن مجدى، وشهدت المباراة تنازل أحمد حجازى عن شارة الكابتن لرمضان صبحى بناء على وعد سابق من حجازى بأنه فى حالة التأهل سيمنح رمضان شارة الكابتن فى دور الـ8.