شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ريان ورمضان صبحى يعتذران: كان هدفنا نشرف مصر وقدمنا كل اللى نقدر عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد ياسر ريان، مهاجم منتخب مصر الأولمبى، عن حزنه للهزيمة من البرازيل والخروج من أولمبياد طوكيو 2020، مؤكدا أن هدفهم كان تشريف مصر وإسعاد شعبها، مقدما الشكر للاعبين والجهاز الفنى.

وكتب ريان، عبر حسابه على انستجرام: "كان هدفنا نسعدكم ونشرف مصر، وقدمنا كل اللى نقدر عليه.. شكرا لكل اللاعبين والجهاز الفنى المحترم بقيادة كابتن شوقى غريب".

فيما قال رمضان صبحى، قائد المنتخب فى لقاء اليوم: "شكراً لكل جمهور مصر على الدعم والمساندة للفريق من بداية البطولة ومقدر جداً حزنكم بعد خروجنا من الأولمبياد وكنا نتمنى اسعادكم والوصول لنقطة أبعد فى البطولة".

وأضاف صبحى: "شكراً كل اخواتى وزمايلى اللاعيبه على عدم التقصير وعلى الالتزام فى مشوارنا طوال الـ3 سنوات الماضية، شكراً ك/ شوقى غريب والجهاز الفنى والإدارى والطبى على كل ما بذلتموه من مجهود ودعم خلال السنوات الماضية.. بإذن الله القادم أفضل".



رمضان صبحى

وودع منتخب مصر الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، أولمبياد طوكيو 2020 بعد الخسارة بهدف نظيف أمام البرازيل فى المباراة التى جمعتهما ظهر اليوم السبت باستاد سايتامى 2002.

وقال شوقى غريب عقب الخسارة، إنه لا يحب الحديث عن الأعذار بعد الخروج من دور الـ8 لأولمبياد طوكيو والهزيمة أمام البرازيل بهدف دون رد، مضيفا، "لن أتحدث عن وصول لاعبى الأهلى متأخرين بعد تأخر الانضمام للمنتخب الأولمبى".

وأضاف شوقى غريب، فى تصريحات تليفزيونية، "واجهنا فرقا قوية مثل إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، وواجهنا البرازيل فى دور الـ8، ولعبنا 4 مباريات فى 9 أيام، خرجنا بشكل إيجابى من البطولة، مشددا على أن المنتخب الأولمبى سيكون نواة للمنتخب الأول فى الفترة المقبلة، خاصة أنه يضم عناصر مميزة.