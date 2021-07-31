حازم إمام: الإرتداد والمساحات سبب خسارة الفراعنة أمام البرازيل

القاهرة - سامية سيد - يرى حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن سوء الارتداد والمساحات وقطع الكرات سبب خسارة المنتخب الأولمبى بنتيجة 1 /0 أمام البرازيل ووداع أولمبياد طوكيو 2020 من دورالثمانية.

وقال إمام فى تصريح لـ برنامج "بى أون تايم" الذى يذاع على شاشة قناة أون تايم سبورتس، أن طاهر محمد طاهر لاعب المنتخب لم يكن فى أفضل حالاته بهذه المباراة، موجها اللوم للمديرالفنى شوقى غريب نظرا لأنه كان يرى أنه من الممكن إجراءات تغييرات تعطى حلول للمنتخب فى هذه المباراة .

وودع منتخب مصر الأولمبى بطولة أولمبياد طوكيو لكرة القدم بعد الخسارة أمام البرازيل اليوم بهدف نظيف سجله ماتيوس كونها فى الدقيقة 36 من عمر المباراة.

منتخب مصر الأولمبى بدأ المباراة بتشكيل يضم كلا من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأحمد حجازى ومحمود الونش وأسامة جلال وعمار حمدى وطاهر محمد طاهر ورمضان صبحى وأكرم توفيق وكريم العراقى وأحمد ياسر ريان وأحمد فتوح.

وشهدت بداية المباراة استحواذا وسيطرة على الكرة من جانب البرازيل لكن دون خطورة حقيقية على مرمى محمد الشناوى حارس الفراعنة، بينما هدد منتخب مصر مرمى راقصى السامبا فى الدقيقة 13 من هجمة خطيرة حولها أكرم توفيق برأسه فى اتجاه مرمى البرازيل لكنها مرمى بجوار القائم الأيسر بسنتيمترات.

وهدد المنتخب البرازيلى مرمى الفراعنة فى الدقيقة 16 بعدما تسلم مهاجم البرازيل كرة تهيأت له أمام مرمى الشناوى، وسدد كرة صاروخية مرت فوق عارضة محمد الشناوى.

وفى الدقيقة 28 تصدى محمد الشناوى لتصويبة قوية من مهاجم البرازيل كادت تهز شباكه، ليحافظ على التعادل السلبى بين الفريقين، وأنقذ محمود الونش مرمى الفراعنة من هدف مؤكد فى الدقيقة 33 بعدما تلاعب مهاجم البرازيل بأحمد حجازى وأسامة جلال ومرر كرة حريرية لزميله الذى سدد الكرة لكن الونش يتصدى لها بفدائية ويمنع وصولها لمرمى محمد الشناوى.

وفى الدقيقة 36 يتمكن ماتيوس كونها من هز شباك محمد الشناوى من تسديدة أرضية سكنت الشباك، مستغلال تمريرة داخل منطقة الجزاء بعد تمركز سيء من مدافعى الفراعنة، وحصل أكرم توفيق على بطاقة صفراء بعد عرقلة لاعب البرازيل فى الدقيقة 40 ليتأكد غيابه عن المباراة المقبلة فى حالة تأهل الفراعنة للدور التالى، وينتهى الشوط الأول بتأخر منتخب مصر الأولمبى بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثانى، وفى الدقيقة 47 نجح محمد الشناوى فى انقاذ مرماه من الهدف الثانى بعدما انفرد مهاجم البرازيل به تماما، وسدد كرة "لوب" من فوق الحارس المصرى، إلا أن الشناوى ينقذ الكرة بوجهه ويحولها خارج الملعب.

وسيطر منتخب البرازيل على مجريات اللقاء وهدد مرمى الفراعنة أكثر من مرة ولكن براعة الشناوى حالت دون استقبال الفراعنة أهدافا جديدة، ودفع شوقى غريب بصلاح محسن على حساب أحمد ياسر ريان لتنشيط الهجوم، كما دفع بإمام عاشور بدلا من كريم العراقى فى الدقيقة 62.

كما دفع شوقى غريب بالثنائى ناصر ماهر وناصر منسى بدلا من عمار حمدى وطاهر محمد، ونشط لاعبو منتخب مصر فى الدقائق الأخيرة وسدد صلاح محسن تصويبة قوية تصدى لها حارس البرازيل فى الدقيقة 85، وتنتهى المباراة بخسارة الفراعنة بهدف نظيف ويودعون الأولمبياد.