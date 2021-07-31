7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت، 31 يوليو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، الأهلى يرفض بقاء والتر بواليا فى الموسم الجديد رغم الأهداف القاتلة، منتخب مصر الأولمبى يخسر أمام البرازيل 1 / 0 ويودع أولمبياد طوكيو .

منتخب مصر الأولمبى يخسر أمام البرازيل 1 / 0 ويودع أولمبياد طوكيو

انتهت مباراة مصر والبرازيل فى دور الـ8 بأولمبياد طوكيو بخسارة الفراعنة بهدف نظيف سجله ماتيوس كونها فى الدقيقة 36 من عمر المباراة، ليودع منتخب مصر أولمبياد طوكيو 2020.

الأهلى يرفض بقاء والتر بواليا فى الموسم الجديد رغم الأهداف القاتلة

رفض الجهاز الفني للنادى الأهلي بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى فكرة الإبقاء على الكونغولى والتر بواليا مهاجم الفريق ضمن قائمة المارد الأحمر في الموسم الجديد رغم تسجيله هدفين مؤثرين في المباريات الأخيرة بالدوري، وتحدث البعض عن إمكانية بقاء اللاعب الكونغولى فى الأهلى بعدما قاد الفريق لفوز مُثير على الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم فوز أخر على أسوان بثلاثية مقابل هدف، حيث سجل بواليا هدف الفوز للأهلى أمام الإنتاج فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع وعاد ليسجل هدف تأكيد الفوز في شباك زهرة الجنوب في الدقيقة 94 . منسق حالات كورونا بالأولمبياد يشيد بإجراءات البعثة المصرية في طوكيو وجه هيساكي مارويا، منسق حالات كورونا باللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 عن دول إفريقيا والشرق الأوسط، الشكر للبعثة الطبية المصرية، اليوم، خلال الزيارة التي قام بها اليوم لمقر البعثة المصرية.

صلاح محسن يضمن البقاء في الأهلي بالموسم المقبل

ضمن صلاح محسن، مهاجم الأهلي، البقاء في صفوف الفريق الأحمر خلال الموسم المقبل وعدم الخروج للإعارة أو تسويقه في الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد المستويات الطيبة التي قدمها رفقة النسور الحمر في الفترة الأخيرة، خاصة بعد الحصول على فرصة حقيقية مع الأهلي.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خلال مران اليوم، السبت، بمعسكر الفريق ببرج العرب فى الإسكندرية، وحرص المدير الفنى للفريق الفرنسى باتريس كارتيرون على خضوع اللاعبين لتدريبات تأهيلية فى المران الصباحى على أن يتم تعويض المران المسائى بالمباراة الودية.