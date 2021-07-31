شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مفاوضات الأهلي مع ميكيسوني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات الموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب فريق سيمبا التنزاني أحد أهم الصفقات المُرشحة بقوة لأرتداء قميص النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية بعدما دخل الأهلي معه في مفاوضات قوية للحصول على خدماته ، ونرصد في التقرير التالي أخر تطورات مفاوضات الأهلي مع جناح سيمبا.

س: ما هي أخر تطورات مفاوضات الأهلي مع ميكيسوني؟

ج: حسب المعلومات الواردة من الأهلي، فقد فتح مسئولو نادي سيمبا الباب أمام نظراؤهم في الأهلي لحسم ملف صفقة لويس ميكيسوني لاعب الفريق التنزاني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

س: هل يُرحّب سيمبا بإنتقال ميكيسوني للأهلي؟

ج: نعم ..فقد شهدت الأيام الماضية ترحيب واضح من سيمبا للأهلي من أجل حسم الصفقة خاصة وأن النادي التنزاني أغلق باب المفاوضات أمام نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي لضم اللاعب الموزمبيقي.

وبات الأهلي هو الأكثر جدية للحصول على خدمات "جناح" سيمبا الذي يلقى دعم ومساندة الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني ويرغب الأخير في التعاقد معه في أسرع فرصة.

س: ماذا عن تفاصيل عرض الأهلي المالي لشراء ميكيسوني؟

ج: تفاوض الأهلى مع سيمبا الأيام الماضية للحصول على خدمات اللاعب الموزمبيقى، وبدأ الأهلى عرضه لإتمام الصفقة بمليون و200 ألف دولار، قبل أن يرفع المقابل المالى إلى مليون و500 ألف دولار، وهناك مرونة من سيمبا لإتمام الصفقة، ورفض عرض كايزر تشيفز الجنوب أفريقى باعتبار عرض الأهلى الأكثر جدية.

س: كيف يرى موسيماني المدير الفني للأهلي صفقة ميكيسوني؟

ج: بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى يرغب فى التعاقد مع لويس ميكيسونى باعتباره لاعباً مهارياً ويجيد اللعب فى مركزى الجناح بخلاف إجادته اللعب بكلتا قدميه والتحكم فى الكرة والمهارة فى المراوغة واختراق دفاعات المنافسين، بخلاف السرعات التى يشترطها موسيمانى فى لاعب الجناح الجديد، وهو ما أبلغ به إدارة الأهلى ودخلت فى مفاوضات لضم لاعب سيمبا.

ويعد ميكيسونى الخيار الأول لدى إدارة الأهلى بشأن تدعيمات الصيف، ولكن يتبقى لاعب أجنبى آخر من جنوب أفريقيا يرغب موسيمانى فى التعاقد معه، إلا أن الأمر يتوقف على موقف اللاعبين الأجانب الحاليين من التسويق، بعدما استقر الرأى على رحيل الكونغولى والتر بواليا، وقد يتم رحيل لاعب أجنبى آخر سواء أليو ديانج أو جونيور أجايى.