شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد المباريات الـ 7 المتبقية للزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة، جدول المواعيد الجديدة للمباريات المتبقية فى مسابقة الدورى الممتاز لموسم 2020 / 2021 والذى من المقرر أن ينتهى يوم 27 أغسطس بعد خروج منتخب مصر الأولمبي من أولمبياد طوكيو بالهزيمة من البرازيل بهدف دون رد فى دور الـ8.

وجاءت مواعيد السبع مباريات المتبقية للزمالك كالتالى..

-الجولة الـ28 .. الزمالك ضد غزل المحلة يوم 7 أغسطس على ستاد الإسكندرية في السابعة مساءً .

-الجولة الـ29.. الاتحاد السكندري ضد الزمالك يوم 10 أغسطس على ستاد الإسكندرية في التاسعة مساءً.

-الجولة الـ30.. الإسماعيلي ضد الزمالك يوم 14 أغسطس على ستاد الإسماعيلية في السابعة مساءً.

-الجولة الـ31.. الزمالك ضد وادي دجلة يوم 17 أغسطس على ستاد القاهرة في التاسعة مساءً.

-الجولة الـ32.. سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك يوم 20 أغسطس على ستاد السويس الجديد في التاسعة مساءً.

-الجولة الـ33.. الزمالك ضد الإنتاج الحربي أحد يومي 23 أو 24 أغسطس على ستاد القاهرة.

-الجولة الـ34.. البنك الأهلي ضد الزمالك أحد يومي 26 أو 27 أغسطس على ستاد بتروسبورت.

وحدد اتحاد الكرة في جدول الدوري الذى أعلنه اليوم مباريات الأسبوع الـ34 لتقام يومي 26 و27 أغسطس المقبل.

كما حدد اتحاد الكرة يوم 7 أغسطس المقبل موعدًا لمباراة الزمالك وغزل المحلة بإستاد الإسكندرية في الجولة الـ29 للدوري الممتاز.

من ناحية أخرى، خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خلال مران اليوم، السبت، بمعسكر الفريق ببرج العرب فى الإسكندرية، وحرص المدير الفنى للفريق الفرنسى باتريس كارتيرون على خضوع اللاعبين لتدريبات تأهيلية فى المران الصباحى على أن يتم تعويض المران المسائى بالمباراة الودية.

ويواجه الزملك فريق المجد السكندرى على ملعب فندق الإقامة فى الساعة الخامسة مساء، وذلك ضمن التحضيرات بمعسكر الفريق المغلق بمدينة برج العرب، ويحتل الفريق المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 61 نقطة.

وفاز الزمالك فى مباراته الودية الأولى أمام منتخب القسم الثانى، والتى أقيمت يوم الإثنين الماضى بسباعية نظيفة، والثانية أمام فريق أبها السعودى مساء الخميس الماضى، وفاز بها الفريق أيضًا بهدفين مقابل هدف، حيث يسعى الفريق الأبيض لمواصلة استعداداته فى المعسكر الحالى، قبل استئناف مباريات الدورى الممتاز، الذى يسعى لتحقيق لقبه هذا الموسم.