شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات الأهلى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة مواعيد الجولات المتبقية من بطولة الدوري عقب خروج المنتخب الأولمبى من أولمبياد طوكيو 2020 بالخسارة من البرازيل بهدف دون رد.

ويسعى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، للتتويج ببطولة الدوري للموسم السادس على التوالى فى النسخة الحالية للمسابقة، لاسيما بعد نجاحه فى التتويج بدوري أبطال أفريقيا للموسم الثانى على التوالى وللمرة العاشرة فى تاريخ القلعة الحمراء، فيما يتطلع الزمالك للتتويج بالدوري رقم 13 فى تاريخه لتعويض إخفاقه الأفريقى موسمين على التوالى، وبات المارد الأحمر مطالبا بفوز وحيد للتساوى مع الزمالك على قمة الدوري برصيد 61 نقطة بعدما فاز المارد الأحمر على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف فى اللقاء المؤجل من الجولة 17 للدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة بعدما خاض 26 مباراة، فاز في 17 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 54 هدفا وتلقت شباكه 21 هدفاً، خلف الزمالك المتصدر (61 نقطة) من 27 مباراة.

وتفصل 8 مباريات الأهلى عن نهاية النسخة الحالية من بطولة الدوري وتحدد بشكل فاصل مصيره فى المسابقة، بعدما نجح المارد الأحمر فى الفوز بخمس مواجهات هى "سموحة والمقاولون والمقاصة والإنتاج الحربى وأسوان"، وتعادل مع بيراميدز والبنك الأهلى ليخسر أربع نقاط مؤثرة فى صراع القمة كادت تمنحه الأفضلية على الزمالك.

ويسعى الأهلي للوصول إلى 61 نقطة، وهو ما يضمن للمارد الأحمر التساوى مع الفارس الأبيض على قمة المسابقة، ولكن أفضلية الأهداف والمواجهات المباشرة وقتها ستكون لصالح المارد الأحمر.

ويتبقى للأهلى 8 مباريات مع "وادى دجلة وسيراميكا والإسماعيلى وإنبى وطلائع الجيش والمصرى البورسعيدى والجونة ومن ثم أسوان فى الختام".

بينما يتبقى للزمالك 6 مباريات مع "غزل المحلة والإسماعيلى ووادى دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربى والبنك الأهلى".

وتنص لائحة الدورى المصري للموسم الحالى 2020 / 2021 على أنه فى حال التساوى فى النقاط سيعود لفارق الأهداف، ثم الأهداف المسجلة، باستثناء مراكز الهبوط والمربع الذهبى بنهاية المسابقة، حيث يتم الاحتكام للمواجهات المباشرة أولا، وفى حال التساوى يتم الاحتكام لفارق الأهداف فى المواجهات المباشرة، ثم فى حال التساوى يتم اللجوء لفارق الأهداف العام، ثم عدد الأهداف المسجلة.

وحال تساوى الأهلى والزمالك فى النقاط بنهاية الموسم الحالى سيكون من شأنه تتويج الأهلى بلقب الدورى، باعتباره المتفوق فى المواجهات المباشرة، بعدما فاز فى مباراة الدور الأول على الزمالك بقمة الدور الأول، قبل أن يتعادل القطبان معا فى مباراة الأهلي، حيث حصل الفريق الأحمر على 4 نقاط من المواجهات المباشرة ولم يحصل الفريق الأبيض سوى على نقطة وحيدة، وهو ما يمهد طريق الأهلى للتويج بالدرع الـ43 فى تاريخه حال تساوى الفريقين فى النقاط مع نهاية الموسم الحالي.

مواعيد مباريات الأهلى المتبقية فى الدوري

الاهلى & وادى دجلة ..الأربعاء 4 أغسطس 9 مساء على استاد الاهلى والسلام

الاهلى & سيراميكا..السبت 7 أغسطس 9 مساء على استاد الاهلى والسلام

الاهلى & الاسماعيلى..الأربعاء 11 أغسطس 9 مساء على استاد الاسكندرية

الاهلى & انبى ..السبت 14 أغسطس 9 مساء على استاد الاهلى والسلام

الاهلى & طلائع الجيش..الثلاثاء 17 أغسطس 9 مساء على استاد السويس

الاهلى& المصرى البورسعيدى..الجمعة 20 أغسطس 9 مساء على استاد الاسكندرية

الجونة وأسوان مع الأهلى "لم يتحدد موعدها بعد".