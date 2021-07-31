شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه وادى دجلة 4 أغسطس المقبل فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة موعد أول مباراة للنادى الأهلى بعد استئناف مسابقة الدورى الممتاز، ويلتقى المارد الأحمر مع وادى دجلة يوم 4 أغسطس المقبل باستاد السلام فى التاسعة مساءً.

وودع المنتخب الأولمبى بطولة أولمبياد طوكيو اليوم السبت، عقب الخسارة من البرازيل بهدف نظيف سجله ماتيوس كونها فى الدقيقة 36 من عمر المباراة، ليودع منتخب مصر الأولمبياد.

وتغادر بعثة منتخب مصر الأولمبى لكرة القدم طوكيو فى الثانية ظهر غد الأحد بتوقيت اليابان، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، للعودة إلى مصر بعد الخروج من دور الـ8 لأولمبياد طوكيو 2020، عقب الخسارة أمام البرازيل بهدف دون رد.

وتعود بعثة المنتخب الأولمبى على متن طائرة عادية غدًا على أن تتواجد بعثة المنتخب فى مطار فرانكفورت "ترانزيت"، على أن تصل البعثة للقاهرة صباح الأثنين المقبل.