شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن رسمياً انتهاء الدوري 27 أغسطس بعد الخروج من الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة انتهاء الدورى الممتاز للموسم الجاري يوم 27 أغسطس بعد خروج منتخب مصر الأولمبي من أولمبياد طوكيو بالهزيمة من البرازيل بهدف دون رد فى دور الـ8.

وحدد اتحاد الكرة في جدول الدوري الذى أعلنه اليوم مباريات الأسبوع الـ34 لتقام يومي 26 و27 أغسطس المقبل.

كما حدد اتحاد الكرة يوم 7 أغسطس المقبل موعدًا لمباراة الزمالك وغزل المحلة بإستاد الإسكندرية في الجولة الـ29 للدوري الممتاز.

من ناحية أخرى، خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خلال مران اليوم، السبت، بمعسكر الفريق ببرج العرب فى الإسكندرية، وحرص المدير الفنى للفريق الفرنسى باتريس كارتيرون على خضوع اللاعبين لتدريبات تأهيلية فى المران الصباحى على أن يتم تعويض المران المسائى بالمباراة الودية.

ويواجه الزملك فريق المجد السكندرى على ملعب فندق الإقامة فى الساعة الخامسة مساء، وذلك ضمن التحضيرات بمعسكر الفريق المغلق بمدينة برج العرب، ويحتل الفريق المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 61 نقطة.

وفاز الزمالك فى مباراته الودية الأولى أمام منتخب القسم الثانى، والتى أقيمت يوم الإثنين الماضى بسباعية نظيفة، والثانية أمام فريق أبها السعودى مساء الخميس الماضى، وفاز بها الفريق أيضًا بهدفين مقابل هدف، حيث يسعى الفريق الأبيض لمواصلة استعداداته فى المعسكر الحالى، قبل استئناف مباريات الدورى الممتاز، الذى يسعى لتحقيق لقبه هذا الموسم.