شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: واجهنا البرازيل بطريقة القدماء المصريين والسامبا أهدروا 10 أهداف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد بلال، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، أن منتخبنا الأولمبي واجه البرازيل بطريقة القدماء المصريين، خاصة بعدما لعبنا بـ5 مدافعين ولجأنا للدفاع على حساب النواحي الهجومية.

وأضاف أحمد بلال، فى تصريحات لتليفزيون الخليج 365 مع الزميلين محمد عراقي وأحمد عصام، "لم نلعب بالطريقة المثالية، فاللعب بـ5 مدافعين طريقة انتهت من العالم كله، وكل الفرق المشاركة فى الأولمبياد لا تلعب بهذه الطريقة، النتيجة خادعة لأن البرازيل أهدرت أكثر من 10 فرص محققة ولو جانبهم التوفيق لارتفعت النتيجة بشكل كبير.

وانتهت مباراة مصر والبرازيل فى دور الـ8 بأولمبياد طوكيو، بخسارة الفراعنة بهدف نظيف سجله ماتيوس كونها فى الدقيقة 36 من عمر المباراة، ليودع منتخب مصر الأولمبياد.

منتخب مصر الأولمبى بدأ المباراة بتشكيل يضم كلا من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأحمد حجازى ومحمود الونش وأسامة جلال وعمار حمدى وطاهر محمد طاهر ورمضان صبحى وأكرم توفيق وكريم العراقى وأحمد ياسر ريان وأحمد فتوح.

واستبعد شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، 4 لاعبين من مباراة مصر والبرازيل وهم كريم فؤاد ومحمد صبحى ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن مجدى، وشهدت المباراة تنازل أحمد حجازى عن شارة الكابتن لرمضان صبحى بناء على وعد سابق من حجازى بأنه فى حالة التأهل سيمنح رمضان شارة الكابتن فى دور الـ8.