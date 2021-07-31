شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. مباراة الزمالك وغزل المحلة 7 أغسطس باستاد الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد اتحاد الكرة يوم 7 أغسطس المقبل موعدًا لمباراة الزمالك وغزل المحلة باستاد الإسكندرية فى الجولة الـ29 للدوري الممتاز.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خلال مران اليوم، السبت بمعسكر الفريق ببرج العرب فى الإسكندرية، وحرص المدير الفنى للفريق الفرنسى باتريس كارتيرون على خضوع اللاعبين لتدريبات تأهيلية فى المران الصباحى على أن يتم تعويض المران المسائى بالمباراة الودية.

ويواجه الزملك فريق المجد السكندرى على ملعب فندق الإقامة فى الخامسة مساءً، وذلك ضمن التحضيرات بمعسكر الفريق المغلق بمدينة برج العرب، ويحتل الفريق المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 61 نقطة.

وفاز الزمالك فى مباراته الودية الأولى أمام منتخب القسم الثانى، والتى أقيمت الاثنين الماضى بسباعية نظيفة، والثانية أمام فريق أبها السعودى مساء الخميس الماضى، وفاز بها الفريق أيضًا بهدفين مقابل هدف، حيث يسعى الفريق الأبيض لمواصلة استعداداته فى المعسكر الحالى، قبل استئناف مباريات الدورى الممتاز، الذى يسعى لتحقيق لقبه هذا الموسم.